Из-за кибератаки интеренет Укртелекома вышел из строя

Российский агрессор продолжает свои кибератаки в Украине. На этот раз целью кафиров стал «Укртелеком». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сеть телекоммуникационной компании «Укртелеком» испытала мощную кибератаку из России. Поэтому большинство пользователей, пользующихся услугами этой компании, потеряли интернет. Но в компании сообщили, что работу по восстановлению серверов начали сразу.

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«Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов ВСУ, других военных формирований и пользователей критической инфраструктуры мы вынуждены были временно ограничить предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов», – сообщил «Укртелеком».

В «Укртелекоме» уверяют, что атаку удалось отбить, а потому вскоре интернет будет работать у всех пользователей.