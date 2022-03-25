Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 25 марта 2022. Читай, что происходит на тридцатый день варварского вторжения россии на украинские территории

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Война в Украине: главные новости по состоянию на 25 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны.

Война продолжается уже тридцатые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 25 марта:

Только 39% выпущенных россией по Украине ракет достигли своих целей. В общей сложности рф запустила за нами примерно 1200 ракет, поразивших цель менее половины. Другие либо сбитые ПВО, либо попавшие мимо – в горы, в лес, в реки…

В общей сложности рф запустила за нами примерно 1200 ракет, поразивших цель менее половины. Другие либо сбитые ПВО, либо попавшие мимо – в горы, в лес, в реки… Несмотря на сопротивление страны-агрессора, Международный союз электросвязи принял решение о выполнении резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Агрессия против Украины» по поводу помощи и поддержки Украины в восстановлении ее сферы электросвязи. Это открывает возможности для МСЭ принимать реальные меры для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры, которая была уничтожена или повреждена в результате развязанной россией войны против Украины:

— осуществлять мониторинг и предоставлять регулярные отчеты потребностей Украины в сфере телекоммуникаций и готовить предложения по эффективной технической помощи;

— провести оценку влияния войны в Украине на программы и деятельность МСЭ в регионе и предоставить отчет об этом;

— обеспечить надлежащую мобилизацию финансовых и человеческих ресурсов, в том числе за счет внутреннего бюджета и Фонда развития информационно-коммуникационных технологий для реализации предложенных мероприятий.

в восстановлении ее сферы электросвязи. Это открывает возможности для МСЭ принимать реальные меры для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры, которая была уничтожена или повреждена в результате развязанной россией войны против Украины: — осуществлять мониторинг и предоставлять регулярные отчеты потребностей Украины в сфере телекоммуникаций и готовить предложения по эффективной технической помощи; — провести оценку влияния войны в Украине на программы и деятельность МСЭ в регионе и предоставить отчет об этом; — обеспечить надлежащую мобилизацию финансовых и человеческих ресурсов, в том числе за счет внутреннего бюджета и Фонда развития информационно-коммуникационных технологий для реализации предложенных мероприятий. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает : мировые компании продолжают покидать россию. После долгих колебаний американская табачная компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода с российского рынка. В общей сложности рф оставили уже более 400 мировых брендов.

: мировые компании продолжают покидать россию. После долгих колебаний американская табачная компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода с российского рынка. В общей сложности рф оставили уже более 400 мировых брендов. В Украине вводится уголовная ответственность за фото и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до двенадцати лет лишения свободы.

24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №7189 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины по обеспечению противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения».

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до двенадцати лет лишения свободы. 24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №7189 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины по обеспечению противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения». Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с россией. Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на российскую федерацию и республику беларусь.

Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает проводить операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели. В связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу :

— полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с россией и Белоруссией;

— заблокировать возможность перевозки грузов и людей в россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;

— запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.

Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на российскую федерацию и республику беларусь. Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает проводить операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели. В связи с этим : — полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с россией и Белоруссией; — заблокировать возможность перевозки грузов и людей в россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы; — запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь. Шестой общенациональный опрос по языковому вопросу в Украине показывает:

— уровень языковой самоидентификации украинцев стабильно растет;

— переход на украинский в быту происходит эволюционно;

— «языковая проблема» и попытки начинать дискуссии вокруг этой темы не имеют поддержки у большей части населения.

По информации из официальных источников Верховной Рады Украины