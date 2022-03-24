Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 24 марта 2022. Читай, что происходит на двадцать девятый день варварского вторжения россии на украинские территории

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Война в Украине: главные новости по состоянию на 24 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже двадцать девятые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 24 марта:

Пентагон считает, что ВСУ оттеснили часть российских сил от Киева на 25 километров. По словам представителя Пентагона, в восточном направлении оккупационные войска сейчас расположены на 25 – 35 километров дальше, чем 22 марта. В то же время, к северо-западу от центра Киева враги начали окапываться и устанавливать оборонные позиции. Они не приближались к центру города на этой линии. Российские войска расположены в 15 – 20 километрах от центра столицы к северо-западу;

По словам представителя Пентагона, в восточном направлении оккупационные войска сейчас расположены на 25 – 35 километров дальше, чем 22 марта. В то же время, к северо-западу от центра Киева враги начали окапываться и устанавливать оборонные позиции. Они не приближались к центру города на этой линии. Российские войска расположены в 15 – 20 километрах от центра столицы к северо-западу; Украина получила первую часть помощи от США из нового пакета на $800 млн. Первые поставки на сумму 800 миллионов долларов, которые направил Президент США Джо Байден, начали поступать в страну. Об этом сообщил представитель администрации президента в комментарии CNN.

По словам чиновника, США продолжат передачу остальной помощи в Украину как можно быстрее, учитывая, что среди прочего помощь включает 800 зенитных систем Stinger и 100 беспилотников. Оба вида оружия считаются критически важными для обороны Украины. США почти завершили поставку большей части пакета на 200 миллионов долларов, объявленного Байденом 12 марта, включая все зенитные системы Stinger и большую часть противотанковых ракет Javelin;

Первые поставки на сумму 800 миллионов долларов, которые направил Президент США Джо Байден, начали поступать в страну. Об этом сообщил представитель администрации президента в комментарии CNN. По словам чиновника, США продолжат передачу остальной помощи в Украину как можно быстрее, учитывая, что среди прочего помощь включает 800 зенитных систем Stinger и 100 беспилотников. Оба вида оружия считаются критически важными для обороны Украины. США почти завершили поставку большей части пакета на 200 миллионов долларов, объявленного Байденом 12 марта, включая все зенитные системы Stinger и большую часть противотанковых ракет Javelin; Reuters удаляет российское информационное агентство ТАСС со своего контентного рынка. Причина в том, что российское государственное информационное агентство нечестно изображает войну на Украине;

Причина в том, что российское государственное информационное агентство нечестно изображает войну на Украине; По состоянию на утро 24 марта 2022 погибли 128 детей , более 172 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях;

, более 172 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях; Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов. «У порта Бердянск уничтожен отк «Орск» армии оккупантов», — сообщили в ВМС ВС Украины. Напомним, что около 8 утра в соцсетях появились фото и видео взрывов в порту временно оккупированного Бердянска;

«У порта Бердянск уничтожен отк «Орск» армии оккупантов», — сообщили в ВМС ВС Украины. Напомним, что около 8 утра в соцсетях появились фото и видео взрывов в порту временно оккупированного Бердянска; Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призвал мировых производителей лекарств и медоборудования прекратить работу в РФ:

– По его словам, многие ведущие фармацевтические компании, не желая финансировать войну, ушли с российского рынка. Но часть «медицинских» предприятий осталась работать на территории агрессора.

– Он отметил, что выход с российского рынка – это значительные затраты. Однако речь не идет о региональном конфликте между Украиной и Россией. А о войне Путина со всем западным миром.

По информации из официальных источников Верховной Рады Украины