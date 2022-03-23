Как разжечь костер с минимумом приспособлений: на таком костре вы сможете приготовить еду

Из-за полномасштабной войны, которая начала россия против Украины 24 февраля, многие города нашей страны остались без доступа к коммунальным услугам. В частности, в некоторых регионах отсутствует газ и люди вынуждены готовить еду на костре. Но в экстремальных условиях разжечь его не так-то просто, особенно без предыдущего опыта. Поэтому рассказываем, как развести костер.

Как разжечь костер при отсутствии большого количества дров или угля?

При наличии спичек костер можно развести в любых условиях и в любое время года, нужно лишь уметь как можно дольше сохранять пламя спички при сильных порывах ветра и умело использовать огонь, который удалось добыть. Спички следует хранить в водонепроницаемом пакете, каждую спичку желательно предварительно обмочить в расплавленный воск или парафин.

Сначала нужно подготовить разгар. Он может содержать берест, сухие хвойные веточки, мох, стружки, вату, одежду и т.д. На предварительно подготовленное место нужно положить поджог, а сверху – сухой материал. Если нет привычных источников огня, то, имея терпение и навыки, можно разложить заменить их трением дерева о дерево, батарейки о шерсть, ударами камня о камень, а в ясную погоду – фокусировкой луча солнца с помощью перхоти, очков или объектива фотоаппарата.

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Для разных условий существуют разные способы разведения костра.

«Звездочка»

Большие сухие поленья любой длины выкладывают веером от центра, напоминающего звездочку. Это бережливый вид костра, горящий до 8-10 часов без особого присмотра. Хорошо подходит для обогрева ночью.

«Охотничий»

На толстое бревно выкладывают веером 5-8 дровят разной длины, которые подвигают постепенно – с их сгоранием. Под ними разжигают поджог. Этот костер будет гореть до 6-8 часов. Незаменима в дождливую погоду.

«Пирамида»

Над разжиганием наклонно складывают дрова в виде конуса, оставляя место для воздуха. Этот костер дает большое пламя и сильный жар. Такой способ превосходен для приготовления пищи и кипячения воды. Можно использовать и для просушки одежды, освещения и подачи сигнала бедствия. Минус – быстро прогорает и нуждается в большом количестве дров.

«Колодец»

Отличается от «пирамиды» тем, что позволяет приготовить еду одновременно в нескольких емкостях. Его конструкция образована из расположенных на небольшом расстоянии параллельно друг другу длинных поленьев, поперек которых сверху кладут еще два. Дает низкое и широкое пламя, долго горит.

«Решетка»

Для костра такого типа сначала кладут два больших сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной сетки укладывают дрова все меньшего диаметра. Это костер с широким пламенем и сильным жаром. Долго горит. Недостаток – плохо подходит для приготовления пищи.

«Тайговое»

Чтобы его разжечь, берем толстую палку и кладем поперек будущего очага. В нескольких сантиметрах от палки поджигаем сухой спирт, бумагу или оргстекло. Далее берем тоненький хворост и кладем его поверх горючего – так, чтобы один конец хвороста лежал на земле, а другой – на большем бревне. Хмыз должен почти касаться очага пламени, но стоит следить, чтобы не потушить его. Несколько часов горит ровным пламенем, затем тлеет и дает сильный жар.

«Парканчик»

Этот тип костра предназначен для того, чтобы огонь горел всю ночь, а риск выпадения из него поленьев был минимален. Можно соорудить с отражателем тепла, установленным с одной стороны очага. Маскируй огонь. Хорошо обогревает, направляя тепло в одну сторону.

«На болоте»

Перед разведением костра делают двойной настил, защищающий от влаги. На верхнем настиле разжигают огонь. После прогорания верхнего настила костер будет гореть на нижнем.

Для очага используют сухостой и высохшие ветви, преимущественно березовые, ольховые, сосновые и еловые дрова. Осина, лиственница, рябина, черемуха дают мало жару. Если деревьев поблизости нет, используют сухую траву, горючий сланец или торф.

По материалам armyinform.com.ua