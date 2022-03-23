Депривация сна: что это и как высыпаться, когда нет возможности полноценно спать

Взрослому человеку для нормального функционирования требуется 7-8 часов непрерывного сна. Если эта потребность не удовлетворяется, в крови повышается уровень гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол, что приводит к повышению кровяного давления.
В условиях постоянного ожидания «тревоги» мы запрещаем себе спать, чтобы «не пропустить сигнал тревоги», «не подвести близких», «ибо сейчас не пора спать, пока другие люди в опасности» или просто страшно спать. Возникает депривация сна (хроническая нехватка сна) как полное или частичное неудовлетворение потребности человека во сне.
Люди, вынужденно лишенные сна, испытывают большую тревогу, возникает т.н. стресс принудительного пробуждения.
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При продолжительной депривации сна возникает:
• чувство усталости,
• дневная сонливость,
• снижается концентрация внимания,
• теряется чувство реальности,
• появляются галлюцинации.
• С течением времени снижается способность анализировать информацию, принимать решения, контролировать эмоции.
• Человек может совершать опрометчивые шаги и пренебрегать опасностью или, наоборот, начинает бояться не только реально или мнимо угрожающих влияний (напр., бояться обстрелов и заката танков, живя в городе, удаленном от боевых действий).
Поэтому даже в сложных условиях следует искать малейшие возможности для обновления сил.
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Шагами для удовлетворения потребности во сне могут быть:
Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая
По материалу Института когнитивного поведения