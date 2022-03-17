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#ДобріІсторії. Одесситка решила стать донором крови: «Стояли в очереди семь часов»

Одесситка решила стать донором крови: Стояли в очереди семь часов

Новый канал продолжает собирать #ДобріІсторії украинцев. Одесситка Елизавета рассказала о своем опыте в пункте донорства крови. Там она познакомилась с 89-летним дедушкой, который растрогал своими поступками всю молодежь вокруг.

Одесситка решила стать донором крови: Стояли в очереди семь часов

– 24 февраля, как и многие украинцы, я проснулась от звонка друга: «Вставай, Лиза. У нас началась война». Если честно, подумала, что это злая шутка, и лучше бы так оно и было, – вспоминает девушка. – Первый день мы вообще не выходили из дома, боялись каждого шороха. Многие уехали к родственникам, а мы не знали, что делать дальше. На дорогах была суматоха.

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На второй день войны ребята задумались, чем могут помочь армии. Для начала перевели деньги на благотворительные фонды, а на следующий день решили пойти сдать кровь для наших бойцов.

Одесситка решила стать донором крови: Стояли в очереди семь часов

– Около 11 утра мы пришли в пункт сдачи крови и были в шоке, когда увидели длиннющую очередь к воротам больницы и во дворе, – рассказывает Лиза. – В пункте сдачи сказали, что могут принимать по 300 человек в день, но, по ощущениям, там было около тысячи. Рядом с нами очередь занял 89-летний дедушка. Он недавно похоронил жену, и ему было очень грустно. А тут еще и война. Пожилой мужчина сказал фразу, которую я никогда не забуду: «Якщо горіти я не стану, і ти горіти перестанеш, то хто зупинить цю орду?» Также дедушка сказал, что после сдачи крови пойдет записываться в тероборону Одессы и будет бороться до конца. Это тронуло всех, и мы дружно пропустили его вперед. Вышел он из пункта через полчаса, пожелал удачи и ушел. А мы ждали еще целых семь часов. Если честно, было сложно стоять: жарко и душно от большого количества людей, присесть негде, хотелось есть и пить. Но меня поддерживали слова дедушки и грела мысль, что это все на благо.

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Большинство доноров – молодежь. За семь часов ожиданий все перезнакомились, шутили, поддерживали и успокаивали друг друга, делились водой, пауэрбанками, обсуждали новости. Одна девушка хранила в маленькой сумочке таблетки на все случаи жизни и помогла трем женщинам, которые потеряли сознание от духоты. Одна женщина простояла пять часов в очереди, и оказалось, что из-за давней операции ей нельзя сдавать кровь. Она расстроилась и заплакала.

Одесситка решила стать донором крови: Стояли в очереди семь часов

– Когда мы добрались до стойки регистрации, на улице уже стемнело. К большому сожалению, мне запретили сдавать кровь, – делится Лиза. – Все из-за препаратов, которые я принимаю по состоянию здоровья. Хотя накануне почитала в интернете и не нашла информации, что мне нельзя сдавать кровь. Было очень обидно! И не за семь напрасно потерянных часов, а из-за того, что я не смогла помочь. А ведь так хотелось! Хорошо, что у друга проблем не возникло, и возможно, его кровь спасет кому-то жизнь.

Отдельно Лиза отметила героизм врачей, которые принимали людей с утра и до позднего вечера практически без перерывов. Они даже находили время пополнять кулер водой и стаканчиками для доноров.

Одесситка решила стать донором крови: Стояли в очереди семь часов

– Я никогда не считала себя ярой патриоткой. Но когда появилась возможность уехать из страны в безопасное место, поняла, что не могу этого сделать, – говорит девушка. – Я родилась в независимой Украине, и если нужно, то умру тут. Это моя земля и мой дом. Никогда не думала, что можно плакать из-за каждого убитого украинского военного, что сердце может так болеть. Но точно знаю: победа – за Украиной, и мы вместе со всем справимся! Сейчас трудное время, многим нужна помощь – от военных и до незнакомой бабушки у вашего подъезда, которая просит копеечку. Если есть возможность, обязательно помогайте чем можете!

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