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Больше недели сидели в подвале: Женя Синельников вместе с семьей смог выбраться из горячей точки под Киевом

Женя Синельников вместе с семьей смог выбраться из горячей точки под Киевом

Соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) долгое время находился в блокаде в Буче

25 февраля в городе Буча под Киевом начались жестокие бои с российской армией, которая развязала войну против Украины. Оккупационные войска обстреливали все районы города, мирные жители провели больше недели без света, тепла, связи и интернета. Среди них — соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) Женя Синельников и его 9-летний сын. Больше недели они просидели в укрытии в подвале, только 9 марта им удалось эвакуироваться с горячей точки.

Женя Синельников вместе с семьей смог выбраться из горячей точки под Киевом

Ранее Женя рассказал, что на его глазах российские войска выпустили ракету по дому соседей. Дом уничтожили полностью, к сожалению, соседям не удалось спастись.

Женя Синельников вместе с семьей смог выбраться из горячей точки под Киевом

«У нас все окна и двери выбило волной. Покосило деревья. Вокруг разрушений очень много. Но главное – мы живы. Организовали укрытие для себя. Еда еще есть. Только телефоны садятся. Света нет и генератор заводить очень страшно. Ездит техника вокруг постоянно, а автоматы бьют прямо за забором», – рассказывал Синельников еще во время блокады.

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