Женя Синельников вместе с семьей смог выбраться из горячей точки под Киевом

Соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) долгое время находился в блокаде в Буче

25 февраля в городе Буча под Киевом начались жестокие бои с российской армией, которая развязала войну против Украины. Оккупационные войска обстреливали все районы города, мирные жители провели больше недели без света, тепла, связи и интернета. Среди них — соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) Женя Синельников и его 9-летний сын. Больше недели они просидели в укрытии в подвале, только 9 марта им удалось эвакуироваться с горячей точки.

Ранее Женя рассказал, что на его глазах российские войска выпустили ракету по дому соседей. Дом уничтожили полностью, к сожалению, соседям не удалось спастись.