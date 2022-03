Как обратиться в Гретте Тунберг и призвать к закрытию неба над Украиной: Инструкция для каждого

Все украинцы понимают, что если не прекратить войну, всю Европу ждет большая экологическая катастрофа! Этого нельзя допустить! Об этом нужно говорить, кричать на весь мир и очень важно – донести до главной эко-активистки Гретты Тунберг.

Каждый может сделать свой вклад и обратиться к Грете, чтобы она обратила внимание мирового сообщества и заявила о необходимости срочно закрыть небо над Украиной.

Вот что нужно сделать, чтобы Гретта нас услышала:

1. Скопируй этот текст и оставь его в комментариях на страницах Гретты и ее организации в Facebook.

Dear Greta, planes are bombing our Nuclear Power Stations (Chernobyl for example) which can lead to a numerous nuclear explosions. We all have to prevent the disaster. The majority of people in Europe and USA believe that the time to close the sky over Ukraine is NOW! But the governments and Board of NATO do not hear these voices. We believe your strong voice in support of closing the sky over Ukraine will be heard by millions. So they can push the government to make right decision.

Или, если ты хорошо владеешь английским, напиши собственное обращение к Гретте!

Страницы, на которых необходимо оставить комментарии:

2. Скопируй этот текст и оставь его в комментариях к последним нескольким постам на странице Гретты в Instagram:

Demand to close the sky over Ukraine! Planes not just pollute, they kill people of Ukraine now!

Страница, на которой нужно оставить комментарии:

3. Запости этот текст себе в Twitter

Dear @GretaThunberg. Demand to close the sky over Ukraine! Planes not just pollute, they kill people of Ukraine now!

4. Лайкни эти посты в Facebook и Instagram, а также перепости их себе на страницы и в сторис:

Фото: Getty Images