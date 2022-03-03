При угрозе обвала здания, в котором находятся люди, важно знать и соблюдать правильный алгоритм действий. Именно им и делимся.

Обвал дома: что делать, чтобы спасти жизнь и остаться живым. Алгоритм действий

1. Быстрее покиньте дом. Не пользуйтесь лифтом.

2. По возможности возьмите документы и деньги.

3. Сообщите другим находящимся в здании об угрозе обвала.

4. Не создавайте давки во время эвакуации.

5. Отойдите на безопасное расстояние от здания. Останавливайте тех, кто собирается прыгнуть из окон и балконов выше первого этажа.

Роды в бомбоубежище: как действовать



Эвакуация тяжелобольных людей: куда обращаться

Если невозможно покинуть здание:

1. Займите наиболее выгодную позицию: проемы двери, углы, спрячьтесь под стол, место под балками, каркасами.

2. Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.

3. По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.

Фото: IStock