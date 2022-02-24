Россия напала на Украину: главные новости по состоянию на 14:00 24 февраля

Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 14:00 24 февраля
В ночь с 23 на 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины. Факты ICTV, рассказываем главные новости по состоянию на 14:00 24 февраля:
Опубликован полный список официальных источников информации
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Кроме того, Совет Североатлантического альянса сделал заявление о нападении России на Украину 24 февраля.
— Мы решительно осуждаем ужасное нападение России на Украину, абсолютно неоправданное и неспровоцированное. Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за то, что она разрешила эту атаку.
По материалам: https://fakty.com.ua