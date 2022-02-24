«Мы хотим жить в мире»: украинские звезды — о начале полномасштабной войны

Ранним утром 24 февраля российские войска начали обстреливать Киев, Одессу, Харьков, Мариуполь, Днепр и многие другие украинские города. Маша Ефросинина, Александр Педан, Леся Никитюк и другие украинские звезды обратились к согражданам и гражданам России с просьбой объединиться против агрессии властей РФ.

— Я зараз у Києві. Сьогодні вранці прокинувся від звуку сирен та вибухів! Моє рідне місто Херсон, у якому я народився і виріс, потихеньку руйнують! Моя душа болить! Там, як і раніше, моя сім’я, яку я не можу вивезти, тому що постійно відбуваються атаки з боку Росії, — написал Макс Барских. — Звертаюся до всіх росіян, хто розуміє і бачить, що відбувається. Невже ви щиро відчуваєте, що правителі вашої країни ведуть вас у світле майбутнє? Невже ви не відчуваєте брехню, яку вам показують з екранів телевізорів щодня? Невже ви хочете відокремитися від усього світу й жити за указами людини, якій глибоко начхати на вас і ваше майбутнє? Мовчання та підкорення призводять до рабства. Невже ви не відчуваєте своєї єдності та сили в протистоянні рішенням вашого президента? Досить мовчати! Інакше жадібність і бажання влади маленької групи людей забере життя мільйонів, якщо не всього людства в майбутньому! Я знаю: разом ми можемо це зупинити! Я у вас вірю! Мир!

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— Сьогодні Путін почав війну з моєю країною! 14% моїх підписників – з Росії, передайте іншим: Росія бомбить Україну! Якщо на ваших ТБ цього не показують, — обратилась к россиянам ведущая Нового канала Леся Никитюк.

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— Сьогодні моя країна прокинулася від вибухів. Сьогодні державна влада Російської Федерації розгорнула повномасштабну війну проти моєї країни. І я зараз звертаюся до росіян, для яких моє слово, я сподіваюся, ще щось важить, — написал Иван Дорн. — Я закликаю вас зупинити цю катастрофу. Я закликаю вас не брати участь у цій убивчій війні. Нам ніхто не потрібен, ми хочемо вершити нашу долю. Я також звертаюся до своїх російських колег, які мають свою аудиторію. Будь ласка, скажіть, передайте їй, що нам ніхто не потрібен. Що Україна – незалежна, суверенна держава. Будь ласка, давайте разом зупинимо цю катастрофу. Не мовчіть. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!

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— Мене звуть Андрій Бєдняков, мені 34 роки, і я народився в Маріуполі. Я завжди говоритиму, звідки я. Я з України. Хочу звернутися до росіян. Я говорю російською мовою, і мене ніхто не утискає, мене не потрібно захищати. Ви любите називати нас братами. Так чому б нам не зробити все, що від нас залежить, щоб припинити цей жах. Я прошу вас не мовчати! Якщо не зупинитися, буде багато страждань та смертей. І назад дороги ніколи не буде, — написал ведущий Нового канала Андрей Бедняков. — Українська армія ніколи не складе зброю та захищатиме свою територію. Це наша країна, наша земля. Нехай буде мир. Все буде Україна.

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— Пишу, що відчуваю. Сьогодні вранці я дізналася, як це страшно, коли батько будить своїх дітей словами: «Встаємо, почалася війна!» Але треба зараз якось взяти себе в руки: поговорити з дітьми; читати тільки офіційні джерела новин — фейки та паніка діють не гірше за ракети; дихати; зібрати, наскільки можна, всіх близьких поруч; приймати рішення виважено, а не емоційно; зберігати спокій, — отметила Маша Ефросинина. — І поїжте, навіть через силу. Їжа притупляє тривогу.

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— Україна! Демократична, незалежна, сильна, мудра країна з тисячолітньою історією (хто б там що собі не вигадав). Зараз наша країна переживає складні випробування, але народ України, як і я, вірить у найкраще, підтримує ЗСУ та ні на секунду не сумнівається в професійності нашої армії. Нікуди не збираємося тікати, бо Україна – наш дім, де справді є, що захищати. У кожного тут свої дорогі серцю моменти, згадуючи які розумієш, заради чого варто захищати Батьківщину, — сказал Александр Педан. — Я захищатиму Україну, бо тут народився я, створилася моя сім’я та ростуть діти, які теж обирають майбутнє саме в Україні. Я захищатиму можливість спокійного вступу Лєри в університет та в перший клас – свого сина. А ще я захищатиму улюблені Карпати, наші річки, моря, види нічного Києва, яким завжди дивуюся, як уперше, найсмачнішу каву у Львові, та «ось які полтавські галушки», пам’ятники сумкам у Сумах, український Маріуполь та сучасний Харків, затишні дворики в Одесі та Дніпро в Дніпрі, сноубординг на Драгобраті та кемпінг у Затоці. Обожнюю Україну і готовий цей список продовжувати вічно, але деякі моменти лишаться тільки в моєму серці. Нам є що захищати, і поступатися ніхто не буде. Як казав Захар Беркут: «Сила народу — в єдності». Тому єднаємося та тримаємося, правда переможе! Слава Україні!

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— Все, що ви знали вчора про наш світ… забудьте. Сьогодні Росія атакувала міста України. Ми прокинулися під звуки сирен, а хтось під звуки вибухів. Запам’ятайте цей день, щоб розповісти про нього своїм дітям. Київ 24.02.2022, — написал Алан Бадоев.

— О п’ятій ранку я прокинувся від вібрації телефона та звуків вибухів. Чув, як сусіди похапцем залишали свої квартири, голосно зачиняючи двері. Приблизно за дві години за вікном кілька разів дуже голосно пролунав звук сирени! Зв’язався з близькими, попросив їх не виходити з дому, на щастя, вони в нормальному настрої. Деякі друзі спробували виїхати з Києва і повернулися назад, тому що на трасах величезні затори, — написал ALEKSEEV. — Звертаюся до всіх, хто читає ці рядки, пишу їх як мирна, цивільна, не військова людина, яка ніколи нікому не погрожує й не посягає на чиюсь свободу: війни заради миру не буває! Війна несе лише біль! Війна сьогодні прийшла в мій дім та домівки десятків мільйонів українців! Ми не хочемо цієї війни і сподіваємося, що вона якнайшвидше піде з нашої рідної, коханої та мирної України назавжди.

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— Це найстрашніший сон наяву! Сьогодні по всій моїй рідній країні люди прокинулися від вибухів, сирен, воєнної тривоги. Це так страшно! Майбутнє немовби розсипається на шматочки з кожним пострілом, з кожним вибухом. Ми ж люди! Наші серця стукають в унісон. Поки що стукають! Я не можу повірити в усе, що відбувається, але це правда! Сьогодні Росія атакувала наші мирні українські землі! Навіщо? За що? Що ви робите? — обратился MONATIK. — Я прошу громадян Росії не мовчати. Я прошу всю світову спільноту не мовчати! Допоможіть зупинити війну! Це ХХІ століття! Нам треба йти вперед, а не руйнувати та вбивати! Ми хочемо бачити щастя в очах наших дітей! Ми хочемо вірити в добро! Вірити в Людей! Ми хочемо жити! Жити в мирі! Жити в Україні! Я люблю тебе, Україно!

— У лютому над Києвом двічі з’являлася у небі яскрава веселка! Просто посеред зими! Її барвиста арка на тлі похмурих хмар була як добрий знак. Для всіх нас. Для України. І сьогодні всі ми стоїмо поруч і кажемо голосно: ми є, і правда на нашому боці! І нас чує увесь світ! Дякуємо всім, хто сьогодні хвилюється за нас і підтримує. #IAmUkraine. Все буде Україна! — обратились к украинцам музыканты группы KAZKA.

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— СТРАШНО! Як страшно прокинутися в новій реальності… у такій реальності! Як боляче… Ми не хотіли війни і не кликали її до свого дому! Ми хочемо жити, любити та творити мирно! Нам не потрібна війна! Я ніколи не ділила аудиторію на міста та країни, але зараз, сподіваюся, ви чуєте мене, росіяни, моя аудиторія, друзі та шанувальники. Тільки разом ми зможемо це зупинити! І я вірю, що зможемо! Я залишаюся в Україні, в Києві! Прошу всіх зберігати спокій, не панікувати, триматися разом та читати лише офіційні джерела! І підтримувати одне одного як ніколи! — написала DOROFEEVA.

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— Усі, хто читає мене в Росії. Я перебуваю у Києві! Сьогодні на мою країну, мою прекрасну, мирну країну напав уряд РФ. Це в голові не вкладається. Це неможливо. Але вибухи у моєму рідному Харкові, в Києві, в Херсоні, в Умані, Броварах та у багатьох містах України кажуть зворотне! Не мовчіть, говоріть про це. Допоможіть нам зупинити цю катастрофу, повірте, це буде і ваша катастрофа, — написал DANTES.