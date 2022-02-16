Ходят в туалет в шкаф и выпивают на рабочем месте: чем шокирует На ножах на Новом канале?

Шеф Алекс Якутов рассказал, что его впечатлило в убыточных ресторанах больше всего

16 марта Новый канал покажет первый эпизод «На ножах». Девять ресторанов, терпящих крах, в разных городах Украины получили шанс стать успешными. Спасти бизнес поможет строгий и справедливый Шеф Алекс Якутов. Словно рентген, он сканирует ресторан и видит персонал насквозь. Знает, как превратить убыточное заведение в процветающий бизнес. И почему склоки в коллективе вредят делу не меньше, чем непрофессионализм команды. Ведь он открывал и перезапускал не один успешный ресторан в Украине. Казалось бы, в этом бизнесе повидал все, но во время съемок «На ножах» его смогли шокировать.

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– Впервые в жизни видел, как ходят в туалет в шкаф, – рассказывает Алекс Якутов. – Когда мне показали это, у меня не хватило слов, чтобы описать удивление. А в другом заведении бармен не знал технические карты коктейлей и каждый раз гуглил рецепты.

Иногда Шефу подавали разогретые в микроволновке блюда, сырое мясо, салаты не первой свежести. А когда он заглядывал на кухни, нередко обнаруживал грязь и антисанитарию.

– Самое ужасное, что я видел во время съемок «На ножах», это когда владелец заведения уронил картошку на пол, поднял ее, положил на доску и продолжил резать, – признается Шеф. – Насколько нужно не любить своих гостей, чтобы готовить им картошку с пола!

Еще в одном заведении команда позволяла себе выпивать прямо посреди рабочего дня. И в таком состоянии они обслуживали посетителей.

Смог ли Шеф помочь всем заведениям, и как рестораны воспользуются спасительной соломинкой от Алекса Якутова – смотрите с 16 марта в «На ножах» в 20:00 на Новом канале.