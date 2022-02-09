Главная актриса сериала «Полкан» Юлия Буйновская: «Это моя первая роль на украинском языке»

Работа над сериалом Нового канала «Полкан» запомнится Юлии на всю жизнь – это ее первая комедийная роль

Бордер-колли, умеющий разговаривать, — не единственное украшение комедийного детектива Нового канала «Полкан». В актерском составе как народные артисты Украины Остап Ступка и Станислав Боклан, так и молодые и очень перспективные актеры Олег Гоцуляк и Тарас Цымбалюк. А главная женская роль — полицейской Виктории — досталась очаровательной Юлии Буйновской.

— Я сразу почувствовала, что Вика моя героиня, потому что мы максимально похожи. Она — девушка, которая стремится к успеху в своей профессии, не тратит время ни на личную жизнь, ни на какие-либо другие собственные дела. Занимается только тем, что любит, потому что знает, что это у нее получается лучше всего, — объяснила Юлия. — Вика красивая, за ней убиваются все мужчины, но она не обращает на них внимания, потому что настойчиво идет к своей цели.

Ранее Юлия исполняла только драматические роли. Вы могли видеть ее в сериалах «Неверная», «Все, чего пожелаешь» и «С кем поведешься». Но в сериале Нового канала актриса появится в новом амплуа.

– «Полкан» – мой первый комедийный сериал. На самом деле комедийный. Сценарий я читала ночью и смеялась так, что все соседи слышали, – вспоминает Буйновская. — А еще это моя первая роль на украинском языке. Трудно было переступить языковой барьер, ведь я всю жизнь общалась по-русски. Хотя выучила украинский еще во время учебы в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, в обычной жизни перешла на него всего полгода назад — чтобы органично звучать в сериалах. К тому же, мне приятно разговаривать на украинском, потому что это наш родной язык.

Справка:

«Полкан» — многосерийный комедийный детектив, который по заказу Нового канала снимали Vaverka Production. Действие сериала разворачивается вокруг энергичного и циничного опера Павла Сафронова (Остап Ступка), впавшего в кому, после чего его душа переселилась в дворового пса. Единственный, кто слышит голос полицейского, – его молодой напарник, лейтенант Слава Курочка (Олег Гоцуляк), только что начавший карьеру в полиции. Вместе с собакой он и будет расследовать преступления, то и дело попадая в комические ситуации, а также попытается построить свои первые настоящие отношения с коллегой по работе, следователем Викторией.

Премьера сериала «Полкан» – уже этой весной на Новом канале в сериальной линейке, которая идет по будням с 18:00!