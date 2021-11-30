Сергей Никитюк: «Я не мог ни дышать, ни ходить нормально»

Модельный эксперт и ведущий «Предметка пост-шоу» на YouTube Нового канала рассказал о травме во время заграничного путешествия. Не повторяйте его ошибок!

В последнее время все более популярными становятся экстремальные виды спорта, и практически каждый хоть раз пытался стать на какую-то доску – сноуборд, вейкборд, серф и т.д. И хотя на первый взгляд кажется, что главное – это правильно выбрать инструктора, немаловажно тщательно подойти и к выбору места обучения. От этого зависит ваша безопасность.

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Сергей Никитюк на своем опыте проверил, чем может закончится попытка новичка стать на доску в месте, где и профессионалы не всегда уверенно себя чувствуют:

— Это был 2007 год, — вспоминает ведущий. – Почему-то я решил, что стану великим серфером и захотел покорять волны. Для этого приключения я выбрал остров Тенерифе: меня подкупило, что там всегда одинаково хорошая погода, а это был конец декабря. Но проблема в том, что кроме прогноза я ничего толком не читал про эти острова, и решил, что со всем разберусь на месте. Приехал, нашел серферскую школу на побережье – а их там миллион! – взял сразу абонемент на 10 уроков и радостный пошел выбирать гидрокостюм. Но суть в том, что Тенерифе – это острова вулканического происхождения, и там проблемное дно: под водой очень много острых камней из вулканической породы. И на первом же занятии я рухнул с серфа и ударился очень сильно ребрами об такой камень. Больше не занимался – не мог даже встать, не говорят уже о том, чтобы ходить нормально. 10 дней! Мы потом летели через Мадрид домой, и у нас было там два дня свободных – как раз зажигали рождественскую елку. А я не мог вообще расслабиться и наслаждаться всей этой праздничной атмосферой, потому что мне было больно даже дышать. И самое обидное, что ничего с этим нельзя было сделать, меня просто перемотали эластичными бинтами, и с ними я мучался три недели. С тех пор я мог только смотреть на серферов и решил, что больше никакие экстремальные виды спорта заграницей я тестировать не буду. Исключение – это горные лыжи, но я на них особо не гоняю!

Так что, если вы тоже мечтаете стать на серф, подойдите к выбору места для обучения со всей серьезностью. Лучшими странами для этого считаются Португалия, Мексика, Доминиканская республика, Бали и Шри-Ланка.

И напомним, что по субботам на YouTube Нового канала выходит «Предметка пост-шоу» с Сергеем Никитюком. Хотя серфингистом ведущий так и не стал, у него есть другой талант — он умеет чувствовать и раскрывать своих героев, как никто другой.