Вырос и зазвучал по-новому: Новый канал провел ребрендинг

В день рождения Украины Новый канал обновился — с 24 августа зрители могут смотреть вещателя в новом дизайне и слышать в его эфире новый бренд-войс

За годы независимости страны целое поколение украинцев выросли на проектах Нового канала, обожают его юмор и ведущих. Зрители стали старше и осознаннее, но им все так же интересна вечная тема — битва полов. Кто сверху? Чья логика круче? Кто бог или богиня на кухне? Ответы на эти и другие извечные вопросы вы узнаете в новинках осеннего сезона — реалити «Адская кухня» и «Эксы», новых сезонах «Хто зверху?» и «Дети против звезд». А пока — первое, но далеко не последнее, обновление: с 24 августа Новый канал выходит в новом дизайне и с новым голосом.

— Этот дизайн — ответ на новый стиль жизни наших зрителей, на их новые запросы. Он ориентирован на тех, кто с нами вырос, но при этом — сочный, трушный, игривый, — говорит директор по маркетингу StarLightMedia Елена Мартынова. — Редизайн канала — наше желание подарить зрителю еще больше ярких красок и игры. Наш логотип теперь играет в инь-ян, постоянно переливаясь из одного цвета в другой, не останавливаясь, потому что мы с юмором относимся к жизни, наш стакан всегда наполовину полон. В эту игру мы и хотим вовлечь своего зрителя.

Чтобы Новый канал был ближе к повзрослевшему поколению зрителей, команда дизайнеров StarLightMedia проделала огромную работу и сменила графику : плашки, прекшоты, пекшоты и даже логотип. Канал остался модным и современным, но заиграл новыми красками.

— Главным ориентиром в создании новой концепции было шоу «Хто зверху?» — вечное противостояние мужчин и женщин, — объяснил креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia Александр Антонов. — Важно было найти более сложный, глубокий зеленый – основной цвет канала. Яркие, кислотные оттенки, которые были в графике Нового и которые так любят подростки, оказались неактуальны для новой аудитории. Канал вырос, но остался таким же веселым, драйвовым и позитивным, поэтому мы не отказались от оранжевого. В новой графике к нему в пару добавили очень красивый фиолетовый цвет, который придал свежести и актуальности.

Сменился и бренд-войс канала, голосом Нового стал Влад Волошин — профессиональный диктор и телеведущий, один из лучших голосов нашей страны.

— Мы провели фокус-группы, на которых тестировали более шести профессиональных голосов. Влад лучше всех подошел по тембру и тональности. Он принес в анонсы и промо особую интонацию, каждую фразу пропускает через смыслы, играет голосом, — отметила маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан. — Влад не просто начитывает написанные тексты, он мгновенно адаптирует их, добавляет народности с помощью классных аутентичных словечек. И в итоге анонсы Нового хочется смотреть и смотреть!

Зрителям голос Влада Волошина уже знаком – благодаря ему зазвучали проекты «Від пацанки до панянки», «Дешево та сердито», «Кохання на виживання», «Серця трьох», «Підйом», «Педан Притула Шоу», «Екси» и многие другие. Так что история Влада на Новом — далеко не новая.

— В реалити и проектах больше шансов и возможностей передать эмоцию героев и сюжет голосом, потому что там больше текста! С роликами промо все гораздо сложнее, ведь иногда смысл нужно вместить в одно-два слова, — говорит Влад Волошин. — Начитки для Нового – вкусные. Люблю добавлять к ним интересные, редкие словечки, диалектизмы и региональные термины. Речь не должна быть выхолощенной и прилизанной. Недавно как раз дискутировал с командой из-за слова «посварились», потому что мне очень хотелось принять вариант «погавкались» с соответствующей подачей. Пока они победили, но это только пока.

Играйте, любите и шутите этой осенью вместе с Новым каналом!