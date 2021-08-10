Едем на море с ребенком: топ-3 лайфхака от Алены Шоптенко

Хореограф поделилась полезными советами для путешествия с детьми

На море с детьми – это всегда водоворот эмоций и хлопот. Подготовьтесь к поездке заранее. Тогда сможете ею насладиться сполна. За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) хореограф Алена Шоптенко рассказала, как впервые отдыхала с сыном на море. И поделилась полезными лайфхаками для путешествий с детьми.

– Рада, что в этом году мой сын увидел море, – рассказала хореограф Новому каналу. – Считаю, что сейчас у него идеальный возраст для путешествий. Уже не надо брать много вещей по уходу и питанию. Поэтому делюсь лайфхаками, которые обязательно вам пригодятся во время отдыха с малышом.

1. Детские средства гигиены

— Шампунь, мыло, крем, средства от загара, – рассказывает Елена. – Кстати, чтобы все кремы и спреи заняли как можно меньше места в чемодане, я всегда их переливаю в меньшую тару. Ну и конечно, не забываете об антибактериальных средствах и антисептиках.

2. Комбинезон

— Советую взять два комплекта для плавания, – говорит хореограф. – Я выбрала для сына закрытые комбинезоны. В них удобно плавать, а еще они защищают тело от солнца.

3. Головной убор

— Довольна кепкой с широкими бортиками, – рассказывает Елена. – Она полностью закрывает от солнца шею и плечи. Собственно, те места, которые быстро сгорают на солнце.

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