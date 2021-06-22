День рождения Сергея Притулы: смешные фото именинника

Сегодня, 22 июня, ведущий Нового канала Сергей Притула празднует День рождения. Вся команда Нового канала поздравляет Сергея с праздником! Этот год стал для ведущего очень важным. Он стал отцом в третий раз! Жена родила ему девочку, которую назвали Стефания. Напомним, что у него уже подрастают сын Дмитрий и дочь Соломия. Поэтому специально к празднику, мы подготовили подборку забавных образов Сергея Притулы за последние три года на шоу «Хто зверху?». Смотрим!

Если ваша вечеринка не похожа на эту — даже не зовите!

Когда после тусы ждете, пока откроется метро

«Че-е-рвону руту, не шука-а-ай вечорами»!

Когда сделала новый маникюрчик и хочешь, чтобы все заметили

Кто твоя королева?

Когда там у нас следующая Met Gala?

Когда меряешь платье и понимаешь, что надо было есть больше капусты

И кто тут у нас самая красивая подружка?

Когда шоппинг удался

Когда снимаете тренд Tik Tok, а друзья не выучили движения

Слишком хороша, чтобы варить борщи

Когда договорились про свидание, а еще надо успеть сбегать в зал, чтобы качнуть попу

Как вам такая защитная масочка?

Когда сделала новую прическу, а он не заметил

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