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Айда на пикник: рецепт сэндвича Cubano и лимонада от Адского Шефа

Айда на пикник: рецепт сэндвича Cubano и лимонада от Адского Шефа

Шеф Алекс Якутов из «Адской кухни» поделился рецептами простых и очень вкусных блюда и напитка из сезонных ингредиентов

Идеальный способ провести время на свежем воздухе с друзьями – отправиться на пикник. Не медлите и планируйте встречу сегодня, в Международный день пикника. Вам не придется долго думать, что приготовить. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов уже об этом позаботился и подготовил для вас простые рецепты. Читайте, покупайте ингредиенты, готовьте вкусности и наслаждайтесь праздником по полной.

Рецепт сэндвича Cubano

Ингредиенты:

  • 1 целая курица
  • 2 ч. л. – горчицы

200 мл – кубинского маринада mojo (смешайте давленный чеснок, мелко нарезанный лук, цедру и сок апельсина и лайма, черный перец, соль и орегано. Затем нагрейте растительное масло, влейте туда маринад и дайте настояться 10 минут)

  • 1 шт. – соленого огурца
  • 50 г – швейцарского сыра
  • 50 г – майонеза
  • 50 г – сливочного масла
  • тостовый хлеб

Приготовление:

  1. Запеките целую курицу в кубинском маринаде mojo.
  2. Возьмите кусок тостового хлеба и смажьте одну сторону горчицей. На нее выложите соленые огурцы, порезанные кружочками. Выложите тонкие куски мяса курицы.
  3. Сверху – куски сыра.
  4. Возьмите другой кусок хлеба и смажьте его майонезом. Положите сверху на сыр. Плотно прижмите сэндвич с обеих сторон.
  5. Смажьте сковороду сливочным маслом. Обжарьте сэндвич до золотистой корочки с обеих сторон.

Айда на пикник: рецепт сэндвича Cubano и лимонада от Адского Шефа

Рецепт домашнего лимонада

Ингредиенты:

  • 850 мл – сильногазированной воды
  • 420 г – сахара
  • 4 шт. – лимонов
  • 1 шт. – лайма
  • 100 г – базилика
  • 10 г – мяты
  • Лед – по желанию

Приготовление:

  1. Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок.
  2. Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика и сахар.
  3. Подогрейте воду с сахаром до полного растворения. Оставьте охлаждаться.
  4. Смешайте пюре из базилика и сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов.
  5. Добавьте в лимонад кружочки лайма.
  6. Дайте напитку настояться.
  7. Украсьте лимонад мятой.

Айда на пикник: рецепт сэндвича Cubano и лимонада от Адского Шефа

Фото: Unsplash

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