Адский Шеф Алекс Якутов: «Приучу итальянцев к свекле и крыжовнику»

Шеф реалити Нового канала решил показать украинскую кухню всему миру

На днях Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов вернулся из Италии. Ездил не только отдохнуть и попробовать любимые блюда, но и наведаться с переговорами к директору кулинарной школы I.F.S.E. Там Алекс в свое время учился и перенимал опыт от шеф-поваров мишленовских ресторанов.

– I.F.S.E. – это самая инновационная школа итальянской кухни и кондитерских изделий, – рассказывает Алекс. – И даже удостоена Генеральным секретариатом Итальянской Республики титулом «Итальянскон Совершенство». Теперь в школе я буду не учиться, а создавать авторский курс для украинцев.

Адский Шеф стал амбассадором школы I.F.S.E.

– Хочу развивать украинскую кухню с помощью итальянских техник, – говорит Алекс. – Стремлюсь, чтобы наши повара не боялись экспериментировать и делали наши национальные блюда легче. Чтобы посетители летом выбирали не легкий гаспачо, а, например, холодный борщ. Школа должна дать возможность изучить новые техники, стать пространством для экспериментов и вдохновить на новые гастрономические творения.

А еще Шеф планирует интегрировать наши ингредиенты в итальянские блюда.

– Они не едят свеклу, я хочу приготовить из нее соус к пасте, – рассказывает Алекс. – Для этого буду объяснять технологии ферментации. В Италии не растет крыжовник. Я люблю его солить и добавлять в зеленый борщ. В общем, будем с шеф-поварами много экспериментировать. Кстати, договорился о бесплатном обучении в школе для победителей следующих сезонов «Адской кухни». Очень хочу, чтобы наши шеф-повара развивали украинскую кухню!

Ждем вместе премьеру «Адской кухни» осенью на Новом канале. Будет жарко!

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