Покроковий рецепт трояндового конфітюру з трьох інгредієнтів від «Пекельної кухні»

Сушеф «Адской кухни» Елена Жаботинская рассказала, как приготовить божественное варенье из розы

Лето – идеальное время, чтобы насладиться сезонными фруктами и ягодами. А также заготовить вкусности на зиму. Консервировать можно не только плодово-ягодные джемы, но и варенье из розы. Как это правильно делать, и какие цветы стоит выбрать, поделилась опытный кулинарный эксперт, сушеф «Адской кухни» (Новый канал) Елена Жаботинская.

Ингредиенты:

1 кг лепестков чайной розы (они бывают от светло-розового до темно-розового, почти красного цвета);

1 кг сахара;

100 г лимона.

Шаг №1. Очистите лепестки от цветоложа. Не оставляйте ни листочков, ни тычинок, ни всяких жучков и букашек. Цветы должны быть абсолютно сухие и полностью распущенные. Если будет лишняя влага, то конфитюр получится жидким, не с таким ярким вкусом и с меньшим сроком годности.

Шаг №2. Если вы делаете для себя дома маленькую баночку розы, то можно от каждого лепестка отрезать белый кончик, который немного горчит и делает цвет конфитюра не таким ярким. Но это необязательно. Если и будет легкая горчинка, она не вредит и не мешает раскрыться вкусу.

Шаг №3. На 1 кг лепестков возьмите 1 кг сахара и 100 г лимона. Он выступает в качестве консерванта и стабилизатора цвета. Лепестки лучше перетереть с сахаром в охлажденной ступке. Можно перебить до трех минут блендером. В самом конце надо добавить выжатый из лимона сок. И все хорошо перемешать.

Шаг №4. Расфасуйте конфитюр по баночкам. Они предварительно должны быть хорошо простерилизованы. Плотно закройте их крышками и храните в холодильнике! Срок хранения – один год.

– Если у вас нет возможности держать джем в холодильнике, можно добавить больше сахара – от 1,5 до 2 кг на 1 кг лепестков. Тогда его можно хранить в подвале или просто в темном прохладном месте, – делится советами Елена. – Конфитюр из розы ни в коем случае не варят. Ведь тогда лепестки мгновенно теряют свой вкус, цвет и аромат. Но и без проваривания они прекрасно хранятся и очень вкусные!

А вот какими советами сушеф делилась с участниками проекта «Адская кухня» – увидите этой осенью на Новом канале.

Фото: IStock

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