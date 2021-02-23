Алла Костромичева стала жертвой мошенников

Аферисты прикрываются именем ведущей Нового канала, чтобы взломать аккаунты ее доверчивых поклонников

В погоне за легкой наживой мошенники готовы на все, а виртуальная анонимность лишь играет им на руку. Аферисты все чаще прикрываются именами известных личностей, чтобы обмануть их поклонников. На этот раз мишенью мошенников стала Алла Костромичева — ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал.

— Вам могло прийти такое сообщение: «Поздравляем! Вам повезло! Вас выбрали финалистом розыгрыша от @alla (Алла Костромичева) при поддержке социальной сети Instagram. Возможный приз каждому участнику – до 200 000 руб. на карту в течение суток либо другие призы! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно принять запрос этого сообщения и перейти по ссылке ниже!» Это развод! Блокируйте и не ведитесь, — предупредила ведущая Нового канала.

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Главная гроза аферистов в Украине — ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь — предупреждает: относиться к сообщениям от незнакомых людей необходимо с предельной осторожностью.

– Не переходите по ссылкам, которые неизвестные люди шлют вам в direct (личные сообщения в Instagram, — прим. ред.)! С помощью них взламывают ваши аккаунты! — отметила ведущая «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь. — Запомните, ссылки присылают с интригой, чтобы вам захотелось нажать! Типа: «Воу, я за тобой вчера следил — даже видео снял, зацени!» Это и есть ловушка — любопытство толкнет вас нажать. Ваш аккаунт — это ваш виртуальный дом, сумейте его защитить!