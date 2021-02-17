Ведущая Нового канала осуществила свою мечту благодаря поддержке людей

Врачи Хмельницкой городской детской больницы не сдерживали улыбок, когда вчера к ним в гости пришла Леся Никитюк. Звезда навестила тех, кто спасает младенцев, и увидела в работе транспортный инкубатор для перевозки детей, который удалось приобрести для этого медицинского учреждения. Инкубатор – очень необходимая вещь для младенцев, нуждающихся в особых условиях при перевозке: температурного режима, концентрации кислорода и тому подобное. До этого ранних пташек врачи закутывали в одеяла и носили на процедуры. А некоторые из пациентов весили чуть больше 500 граммов.

Идея помочь больнице родного города возникла у Леси уже давно. И для ее реализации она приняла участие в благотворительном эфире юмористической телепрограммы. Однако после вычета налогов из выигрыша суммы на покупку не хватало.

– В начале года мы уже передали часть средств! Но остальную часть суммы больница собрать не смогла! Нужно еще 190 тысяч гривен, – написала ведущая в Instagram в декабре прошлого года. – Я не прошу всех, я прошу только 190 тысяч моих подписчиков отправить по 1 гривне.

Благодаря народной поддержке такое важное дело реализовалась. Лесе отправляли и мелкие суммы, и переводы в 50 тысяч гривен.

Video: Леся Никитюк подарила детской больнице инкубатор для новорожденных Леся Никитюк осуществила свою мечту благодаря поддержке людей

– Я хочу поблагодарить лично, что подключились в прошлом году на День святого Николая, когда я написала пост, что нужен перевозочный детский инкубатор для новорожденных, – обратилась ведущая к своим подписчикам в сториз. – Я уже увидела собственными глазами этот инкубатор, на котором катаются маленькие ранние пташки. Спасибо! И чтобы все были здоровы.

Перевозочный инкубатор уже активно используется и помогает младенцам быстрее набираться сил.