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Леся Никитюк подарила детской больнице инкубатор для новорожденных

Леся Никитюк подарила детской больнице инкубатор для новорожденных

Ведущая Нового канала осуществила свою мечту благодаря поддержке людей

Врачи Хмельницкой городской детской больницы не сдерживали улыбок, когда вчера к ним в гости пришла Леся Никитюк. Звезда навестила тех, кто спасает младенцев, и увидела в работе транспортный инкубатор для перевозки детей, который удалось приобрести для этого медицинского учреждения. Инкубатор – очень необходимая вещь для младенцев, нуждающихся в особых условиях при перевозке: температурного режима, концентрации кислорода и тому подобное. До этого ранних пташек врачи закутывали в одеяла и носили на процедуры. А некоторые из пациентов весили чуть больше 500 граммов.

Идея помочь больнице родного города возникла у Леси уже давно. И для ее реализации она приняла участие в благотворительном эфире юмористической телепрограммы. Однако после вычета налогов из выигрыша суммы на покупку не хватало.

– В начале года мы уже передали часть средств! Но остальную часть суммы больница собрать не смогла! Нужно еще 190 тысяч гривен, – написала ведущая в Instagram в декабре прошлого года. – Я не прошу всех, я прошу только 190 тысяч моих подписчиков отправить по 1 гривне.

Благодаря народной поддержке такое важное дело реализовалась. Лесе отправляли и мелкие суммы, и переводы в 50 тысяч гривен.

Video: Леся Никитюк подарила детской больнице инкубатор для новорожденных

Леся Никитюк осуществила свою мечту благодаря поддержке людей

– Я хочу поблагодарить лично, что подключились в прошлом году на День святого Николая, когда я написала пост, что нужен перевозочный детский инкубатор для новорожденных, – обратилась ведущая к своим подписчикам в сториз. – Я уже увидела собственными глазами этот инкубатор, на котором катаются маленькие ранние пташки. Спасибо! И чтобы все были здоровы.

 

Леся Никитюк подарила детской больнице инкубатор для новорожденных

Перевозочный инкубатор уже активно используется и помогает младенцам быстрее набираться сил.

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