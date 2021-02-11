Леся Никитюк – честно об уходе за собой: «Все деньги идут на масочки»

Ведущая Нового канала рассказала, делает ли уколы красоты, и какие методы похудения предпочитает

Стройная фигура ведущей «Le Маршрутки» и «Хто зверху?» (Новый канал) вызывает восхищение у мужчин и зависть у женщин. Иметь такие длинные ноги, как у Леди Ле, мечтают все фанатки звездной красавицы. Теперь она им призналась, как ухаживает за собой и на сколько может поправиться.

– Когда расслабляюсь, могу набрать 2-3 кг, – говорит Леся. – Не более. Быстро привожу свое тело в форму. Буквально за две недели сбрасываю набранное. Делаю это с помощью интервального голодания, тренировок и отказа от сахара.

А еще она честно призналась о проблемах с кожей, и колет ли себе ботокс.

– Пока не колю. Но старость современных женщин спасена, – заинтриговала ведущая Нового канала. – Вы даже представить себе не можете, какие у меня были проблемы с кожей, и иногда они возвращаются. Постоянно накладываю много макияжа. У меня есть много баночек косметических средств. Все деньги идут на них и на альгинатные масочки.

Усилия Леси окупаются, ведь сейчас она выглядит великолепно. В этом вы можете убедиться лично, посмотрев выпуски «Хто зверху?» и «Le Маршрутка» на сайте Нового канала.

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