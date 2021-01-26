Леся Никитюк на Мальдивах поймала удачу! Видео

В сториз ведущая показывает, как вдохновляется на новый рабочий год

Конец января ведущая «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк решила провести на Мальдивах. Лазурная вода, пальмы и звездное небо… Как отдохнуть так, чтобы не сбрасывать потом лишние килограммы и при этом зарядиться энергией на долгие месяцы? Леся делится в сториз своим режимом дня. Давайте присмотримся к ее отпускной жизни.

Режим питания

Многие не сдерживаются во время отпуска. Но Леся придерживается здорового образа жизни и следит за своим рационом, кажется, всегда. В ее отпускных сториз – фото полезной еды: белое мясо, морепродукты, фрукты и овощи.

Красивые наряды

Отпуск – время для любимых, а не практичных нарядов. Платья, украшения, шляпки… создадут классное настроение на весь день. Леся взяла с собой несколько красивых купальников и уже успела сделать снимки для подписчиков.

Спорт

Прогулки, заплывы в бассейне или океане – это прекрасные тренировки. Если нет желания работать в спортзале, активность всегда можно заменить. Например, побродить ночью под звездным небом.

Новые занятия

На Мальдивах Лесю ждала большая удача. Занимаясь сноркелингом (погружение в маске и с трубкой), ведущая увидела огромного ската. И даже успела снять видео! Подписчики в восторге от увиденного.

Поиск особенных моментов

Кажется, что удивить Никитюк уже невозможно. Но… ведущая нашла на Мальдивах свой любимый цветок – плюмерию. И вот как она выглядит.

Создать идеальный отдых, конечно же, можно где угодно. Главное – открыться новому и не идти проторенными дорожками.

Фото – @lesia_nikituk

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