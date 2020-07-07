Ивана Купала: Педан и Притула убегали от фанатов, а Панкова прыгала через костер

Ведущие Нового канала вспомнили, какие приключения происходили с ними в мистический праздник

Ивана Купала — народный праздник, который украинцы отмечают в ночь на 7 июля. Он тесно связан с ритуалами, обрядами и даже с мистикой! По поверьям, в эту ночь просыпается вся лесная нечисть. И сполна прочувствовать ее влияние на людей смогли ведущие Нового канала Александр Педан и Сергей Притула.

— На съемках проекта «КабріоЛіто» (этот проект Новый канал выпускал в 2012 году, в нем ведущие искали что-то интересное и необычное в разных уголках Украины, путешествуя на кабриолете, — прим. ред.) мы с Сергеем Притулой заехали в село под Запорожьем на празднование Ивана Купала. Ночью все было, как в голливудском кино, — говорит Педан. — Все-таки после заката люди, как в фильме «От заката до рассвета», под влиянием алкоголя превращаются не совсем в людей. Поэтому нам пришлось убегать от местных жителей, которые бежали за нами — понимали, что не успеем сделать со всеми фото, и если не убежим, придется там же и ночевать.

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В этот же день Александр Педан порвал три пары штанов, одни – прыгая через костер. Но это, как говорится, уже совершенно другая история. А вот у ведущей «Ревизора» Юлии Панковой праздник Ивана Купала проходит в полной гармонии с собой.

— Я праздную Иван Купала дважды — в день летнего солнцестояния (в этом году — 21 июня) и, конечно же, в ночь с шестого на седьмое июля, — говорит ведущая Нового канала. — Собираю цветы и общаюсь с природой, потому что очень хорошо ее чувствую. У меня есть традиция — каждый год ездить в Мамаеву Слободу. Там мы прыгаем через костер, плетем венки и поем. Это настоящая магическая ночь.