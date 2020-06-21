21 июня мир отмечает День йоги. Анна Олицкая, ведущая тревел-проекта «У кого больше?» (Новый канал), занимается йогой уже восемь лет и, получив диплом инструктора, учит практикам других. Анна поделилась пятью причинами, почему стоит начать занятия йогой уже сегодня

По словам ведущей, йога помогла ей быстро прийти в форму после родов, а также всегда оставаться в тонусе.

– Сначала йога мне показалась скучной, – говорит Олицкая. – Только с третьей попытки поняла, что этот вид упражнений мне подходит. Это был период беременности, я начала заниматься индивидуально. Родила всего за пять часов, используя дыхательные техники во время схваток. Это очень помогло! После рождения сына продолжила заниматься, и результат не заставил себя ждать. И тогда я поняла, что йога действительно работает.

Ведущая поделилась пятью причинами, по которым стоит заниматься йогой.

Гибкость

– Индийские йоги говорят, что пока позвоночник гибкий, человек молод, – делится Анна. Регулярные занятия йогой помогают развить гибкость, причем в любом возрасте. Гибкость – это и эластичность связок и мышц, и подвижность суставов.

Мышцы в тонусе

– В отличие от других видов спорта, йога не вызывает спазмы в мышцах, – объясняет Анна. – Осознанно выполняя каждое движение, вы постепенно удлиняете мышцы, приводя их в тонус. Это залог подтянутой фигуры.

Улучшение дыхательной системы

– Дыхание в йоге – один из ключевых моментов, – говорит ведущая. – Благодаря йоге мы сосредотачиваемся на нашем дыхании, а упражнения укрепляют нашу сердечно-сосудистую систему.

Познание себя

– Йога укрепляет наше тело и успокаивает разум, – утверждает Олицкая. – Во время занятий мы посвящаем время самим себе, отдыхаем от будничных дел, познаем возможности своего тела.

Победа над стрессом и депрессией

– Каждый день мы так или иначе испытываем стресс, будь это работа или дом, – говорит Аня. – Во время занятий йогой мы снимаем напряжение, фокусируясь на своем дыхании. Мы абстрагируемся от окружающей нас суеты, забывая о всех волнующих нас проблемах. Этому надо уделять хотя бы 20 минут в день. И вы увидите результат!

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