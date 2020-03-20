Что готовить на карантине: рецепт тирамису от Леси Никитюк

Ведущая раскрыла свои кулинарные таланты в рамках #ЗалишайсяВдома

Пандемия коронавируса раскрыла многих людей с новой стороны — теперь даже заядлые экстраверты вынуждены сидеть дома, соблюдать карантин и искать себе занятие по душе. Касается это и неутомимой ведущей Нового канала Леси Никитюк, которая привыкла проводить время если не на съемках, то в путешествиях. Леди Ле отправилась к родителям в Хмельницкий и развлекается там, как может — помогает племяннице с изучением английского языка и готовит вкуснятину.

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К примеру, на днях Леся вместе с кумой приготовила итальянский десерт тирамису и с удовольствием поделилась с нами своим фирменным рецептом.

— Тирамису — это очень вкусный, хоть и жирный, рецепт, — говорит ведущая Нового канала. — Сейчас я вам расскажу, как всего за 350 грн приготовить порцию на десятерых человек!

Ингредиенты:

300 г жирных сливок;

250 г сыра маскарпоне;

120 г сахара;

5 яиц;

1 упаковка печенья савоярди;

1-2 ст. ложки какао-порошка;

чашечка эспрессо.

Способ приготовления:

Сварите крепкий эспрессо и оставьте его остужаться. Он пригодится нам немного позже.

Отделите желтки от белков. К желткам добавьте сахар и взбейте миксером на высокой скорости.

Разомните маскарпоне и взбейте вместе со сливками при помощи миксера (на низкой скорости).

Смешайте полученную массу и взбитые желтки.

Печенье макайте в охлажденный эспрессо и выкладывайте слоями в подходящую форму — слой печенья, слой крема.

Поставьте в холодильник на несколько часов.

Когда тирамису хорошенько пропитается, посыпьте его какао-порошком и украсьте ягодами.

Приятного аппетита и нескучного карантина!

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