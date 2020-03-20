Что готовить на карантине: рецепт тирамису от Леси Никитюк
Ведущая раскрыла свои кулинарные таланты в рамках #ЗалишайсяВдома
Пандемия коронавируса раскрыла многих людей с новой стороны — теперь даже заядлые экстраверты вынуждены сидеть дома, соблюдать карантин и искать себе занятие по душе. Касается это и неутомимой ведущей Нового канала Леси Никитюк, которая привыкла проводить время если не на съемках, то в путешествиях. Леди Ле отправилась к родителям в Хмельницкий и развлекается там, как может — помогает племяннице с изучением английского языка и готовит вкуснятину.
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К примеру, на днях Леся вместе с кумой приготовила итальянский десерт тирамису и с удовольствием поделилась с нами своим фирменным рецептом.
— Тирамису — это очень вкусный, хоть и жирный, рецепт, — говорит ведущая Нового канала. — Сейчас я вам расскажу, как всего за 350 грн приготовить порцию на десятерых человек!
Ингредиенты:
- 300 г жирных сливок;
- 250 г сыра маскарпоне;
- 120 г сахара;
- 5 яиц;
- 1 упаковка печенья савоярди;
- 1-2 ст. ложки какао-порошка;
- чашечка эспрессо.
Способ приготовления:
- Сварите крепкий эспрессо и оставьте его остужаться. Он пригодится нам немного позже.
- Отделите желтки от белков. К желткам добавьте сахар и взбейте миксером на высокой скорости.
- Разомните маскарпоне и взбейте вместе со сливками при помощи миксера (на низкой скорости).
- Смешайте полученную массу и взбитые желтки.
- Печенье макайте в охлажденный эспрессо и выкладывайте слоями в подходящую форму — слой печенья, слой крема.
- Поставьте в холодильник на несколько часов.
- Когда тирамису хорошенько пропитается, посыпьте его какао-порошком и украсьте ягодами.
Приятного аппетита и нескучного карантина!
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