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С 8 марта: Новый канал выпустил эксклюзивные открытки к празднику! Скачивай
Мы знаем, кто затмит все твои открытки с 8 марта и поздравления с Международным женским днем. Вот они, наши красавцы – Сергей Притула, Александр Педан, Сергей Никитюк и Егор Козлов. Девчонки, мечтали? Получайте – эксклюзивные открытки от Нового канала ко Дню весны. И пожелания огромного счастья от мужчин, которые работают ради вашего хорошего настроения, вдохновения и до полуночи снимаются, чтобы создать качественные проекты для своих любимых зрительниц.
Поделиться открыткой легко – делай скрин, подписывай в режиме редактуры фото и радуй своих подружек и близких!