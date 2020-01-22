У тебя появилась возможность рассмотреть все родинки любимого ведущего. Качество видео улучшилось в пять раз!

Новый канал вместе с другими каналами группы StarLightMedia успешно завершил этап тестового HD-вещания и с 20 января официально перешел на новый формат качества изображения. А это значит, что четкость и детализация видео позволит тебе не только насладиться программой или фильмом, но и максимально рассмотреть детали костюмов, макияжа, декораций… То есть, полностью погрузиться в историю с экрана. Ведущие виртуально праздновали со зрителями переход на новый формат еще с начала января.

Video: Увидеть все: Новый канал перешел на HD-вещание Новый канал перешел на HD-вещание: с какого числа и где смотреть

Video: Увидеть все: Новый канал перешел на HD-вещание Новый канал перешел на HD-вещание: с какого числа и где смотреть

– HD (high definition) в переводе с английского – высокая четкость. Если сравнить с SD (standard definition — стандартная четкость), то качество картинки улучшится в пять раз, – рассказал технический директор холдинга Владимир Харченко. – Контент в HD-качестве будет доступен у спутниковых провайдеров, ОТТ / IPTV-провайдеров и провайдеров цифрового кабеля. А стандартное SD качество останется в эфире Т2.

Развитие технологий и эпоха гаджетомании диктует свои правила. Телевизоры с диагональю 24 дюйма уходят в прошлое. Теперь зрители ценят огромные экраны, яркость и четкость изображения. И Новый канал предлагает такой формат.

– Если провайдер предоставляет вам услугу ТВ через современные технологии: ОТТ, DTH, IPTV, цифровой кабель – позвоните ему и узнайте о возможности смотреть любимые каналы в лучшем качестве. Только для вас, и не только сегодня. Теперь – всегда! – говорит Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia

К слову, не забудь, что с 28 января коммерческие каналы кодируют спутниковый сигнал. И если ты смотришь Новый с помощью спутника, то тебе стоит прочесть вот этот материал. Там – ответы на все важные вопросы: зачем это новшество, и что теперь делать. Следи за новостями и оставайся с Новым!