Впервые в Украине, благодаря активным и консолидированным действиям медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia по противодействию пиратству телевизионного контента, нарушитель был привлечен к уголовной ответственности за тяжкое преступление, а именно − за нарушение авторского права и смежных прав, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере и, согласно Закону Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На прошлой неделе, 16 января 2020 г., Беляевский районный суд Одесской области вынес приговор одному из интернет-провайдеров Одесского региона в деле о нелегальном предоставлении абонентам интернет-провайдера услуги IPTV-телевидения без заключения лицензионных договоров с правообладателями.

Так, совместными усилиями медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia, адвокатов Smartsolutions Law Group и Национальной полиции Украины в ходе досудебного расследования преступления было проведено 2 обыск, изъято оборудование провайдера и проведен ряд судебных экспертиз, которые доказали факт совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав). Было установлено, что в период 2018-2019 гг., c целью получения незаконного дохода, провайдер использовал программы вещания телеканалов 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, УНИАН, ПЛЮСПЛЮС, СТБ, Новый канал, ICTV, ВОТ, М1 и М2, не платя роялти владельцам каналов и наживаясь на абонентах.

«Мы благодарны за профессиональную работу правоохранительных органов и адвокатов. Вопрос защиты наших прав остается в приоритетном фокусе нашего внимания и мы ожидаем в ближайшее время следующие приговоры судов», − отметил Вячеслав Миенко, директор по GR группы 1+1 media.

Этот случай привлечения провайдера-пирата к уголовной ответственности демонстрирует готовность медиагрупп отстаивать свои права, как правообладателей контента, и защищать абонентов от риска остаться без телевидения в любой момент за незаконных действий отдельных провайдеров.

«Впервые в практике за нарушение смежных прав судом был признан виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 ст. 176 УК Украины руководитель компании интернет-провайдера, который покрывает большую часть Одесской области. Это лицо, используя свое служебное положение, осуществило неправомерное распространение программ вещания телеканалов «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «УНИАН», «Бигуди». Своими действиями правонарушитель нанес правообладателю материальный ущерб в крупном размере, но, понимая, что наказание по соответствующей санкции этого правонарушения предусматривает, помимо прочего, лишение свободы сроком до шести лет, нарушитель признал свою вину и выразил желание компенсировать нанесенный им материальный ущерб. Со своей стороны, представители потерпевших дали свое согласие на заключение подозреваемым соглашения о признании виновности с прокурором, на основании которого 16 января 2020 г. судом был вынесен приговор и назначено наказание не связанное с лишением свободы», − прокомментировал Александр Папуця, управляющий партнер Smartsolutions Law Group.

«Защита интеллектуальной собственности − основа креативной экономики, и наша задача, как правообладателей, бороться за нее. В ходе ежедневных проверок провайдеров, которые незаконно ретранслируют телеканалы группы, мы обнаружили этого интернет-провайдера. По внутреннему алгоритму действий, мы связались с ним с требованием прекратить незаконную ретрансляцию телеканалов группы StarLightMediaили заключить договор и работать в легальном поле. Провайдер не предоставил ответы, ретрансляция продолжалась. В середине 2018 было подано заявление в киберполицию, после чего началось досудебное расследование. За это время был проведен следственный эксперимент, обыск с изъятием техники в двух местах одновременно, проведенные техническая и экономическая экспертизы. После чего было вручено подозрение. Для нашей медиагруппы это уже второй приговор против интернетпровайдера, который незаконно ретранслировал телеканалы группы. Но есть и отличие в этих двух кейсах. Первый приговор был по части 1 статьи 176, а этот уже по 3 части статьи 176», − пояснил Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента Дивизиона Digital & PayTVStarLightMedia.

«Мы в StarlightMedia стараемся создать условия, при которых сотрудники медиа и авторы контента получают достойные и комфортные условия работы. При этом отрасль создания и потребления контента в целом растет. Для StarLightMedia это важно и есть неотъемлемой задачей ответственного медиа бизнеса. Борьба с пиратством − непростое направление работы. В данный момент в команде Дмитрия более 30 уголовных дел, среди которых уже есть кейсы по привлечению пиратов к ответственности за нарушения небольшой тяжести. Каждое новое решение суда создает прецедент на рынке. Это делает дальнейшие шаги в борьбе с пиратством легче и более осознанными. Наша цель − как можно быстрее прекратить факты пиратства. Чтобы потенциальные воры боялись даже думать о краже интеллектуальной собственности», – прокомментировал Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia.

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