«Устроили для мам онокобольных детей День красоты»: Андрей Черепущак – о поездках в «Охматдет»

Ведущий реалити «Мамо, ваш вихід!» и квиз-шоу «Місто і село» рассказал о традиции ездить в известный украинский лечебный центр

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13 апреля отмечают День добрых дел. Не нужно специальной даты, чтобы сделать что-нибудь хорошее для других. Но в этот день хочется еще больше подчеркивать важность творить добро и двигать мир к лучшему. Собственным примером вдохновляет ведущий проектов «Місто і село» и «Мамо, ваш вихід!» на новом канале Андрей Черепущак.

– Я всегда собираю вещи, которые уже не планирую надевать, и отношу в церковь для нуждающихся. Это уже стало моей традицией. Но есть еще очень важное, что вошло в привычку, и я очень этому рад! – рассказывает Андрей Черепущак. – Я дружу с фондом «Таблеточки», и вот уже в течение трех лет регулярно посещаю «Охматдет». Там общаюсь и фотографируюсь с детьми, приобщаюсь к мастер-классам, которые им проводят. Мы рисуем, играем в развивающие игры. В прошлом году на День матери устроили классное событие для мам онкобольных детей – День красоты. Со мной приехали стилисты и визажисты, сделали мамочкам прически и макияж, а потом устроили фотосессию. Эти мамы не покидают детей ни на секунду, они живут в этих палатах и света божьего не видят. Поэтому мы преподнесли им такой приятный сюрприз. Они были в восторге. В этот раз я ездил, чтобы с одной из матерей записать маленькое интервью о том, как она переживает сложные моменты. Это видео выйдет в День матери. Таким образом мотивирую людей донатить на помощь онкобольным детям и добрым словом поддержать их мам. Это важно!

Включайте Новый канал и смотрите Андрея Черепущака в эфире: каждый четверг в 20:00 в проекте «Місто і село» и с понедельника по четверг в 18:00 в реалити «Мамо, ваш вихід!»