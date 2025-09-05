Андрей Черепущак об опыте проведения благотворительных аукционов: что рассказал ведущий

Ведущий реалити об отношениях свекровей и невесток «Мамо, ваш вихід!» (Новый канал), известный как Галицька Діва, рассказал о лотах, которые ему запомнились больше всего

Каждый год 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. В Украине культура благотворительных аукционов и фестивалей достаточно развита, особенно в последние годы. Ведь именно благодаря таким событиям удается собирать сотни тысяч гривен либо на нужды армии, либо на помощь пострадавшим от войны, либо на лечение тяжелобольных детей. Ведущий реалити «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале Андрей Черепущак неоднократно приобщался к помощи.

– Я проводил много аукционов, выступал на благотворительных вечерах. За все время разыгрывал флаги, медали, обмундирование, гильзы. Но однажды был интересный лот, – вспоминает Андрей Черепущак. – Когда выступал в Октябрьском дворце на благотворительном вечере у Маши Ефросининой, мы продавали на аукционе ее платье. Этот лот купили за 70 тысяч. Я вел аукцион с Настей Ткаченко, и этому мужчине, который купил платье Маши, наверное, для жены, говорю: «А как вам это платье, которое на Насте?» А он отвечает: «Его тоже забрал бы». И я выгнал Настю со сцены, она быстренько в гримерке переоделась, и мы это платье тоже продали (смеется).

Кстати, уже в эти выходные киевлян и гостей столицы ожидает благотворительный фестиваль, который продлится два дня. Планируется маркет полезных товаров, фудкорт, детские развлечения, зоны отдыха и большие концерты с участием топовых украинских артистов: alyona alyona, MamaRika, KOLA, ROXOLANA и других. Но главное – это благотворительная составляющая.

– В эти выходные Маша Ефросинина организует фестиваль «Благотворительный Weekend», и все средства по продаже билетов пойдут на помощь женщинам, пострадавшим от войны, – рассказал Андрей. – А я на этом фестивале буду вести аукцион. Приходите!

