Алена Чаринцева из «Эксов» станет участницей проекта «Мама, ваш выход!»

Уже в августе стартуют съемки нового сезона реалити Нового канала об отношениях свекровей и невесток «Мамо, ваш вихід!» И одной из участниц станет известный блогер и победительница проекта «Екси-3» Алена Чаринцева

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Алена Чаринцева из «Екси» (Новый канал) стала участницей проекта «Мама, ваш выход!»

Ее хорошо помнят зрители реалити «Екси» на Новом канале – именно там блогер Алена Чаринцева вместе с любимым Геворгом Берчаном прошла сложный путь к победе. За их отношениями следила вся Украина, а они не скрывали проблем, работали над собой, ссорились, мирились, и в итоге не только победили в проекте, но и создали счастливую семью. Сейчас пара воспитывает сына и ждет еще одного ребенка. А недавно стало известно: Алена снова вернется на Новый канал, на этот раз – в роли невестки в реалити «Мамо, ваш вихід!»

– Поскольку мама Геворга погибла, есть та, кто занял роль старшей женщины в семье со стороны мужа. Именно с ней я и буду участвовать в съемках. Мне так интересно увидеть, как она будет нас защищать перед другими свекровями! Очень хочется, чтобы проект больше сблизил нас, – говорит Алена Чаринцева. – У меня уже есть опыт участия в семейном реалити на другом канале – мне не понравилось. Я рада, что «Мамо, ваш вихід!» выходит на Новом канале. По опыту в «Ексах» уже знаю, что здесь мне не будут указывать, что нужно говорить, и как себя вести. Не будет монтажа и негатива. Ведь на Новом все по-настоящему.

Алена честно признает: участвуя в «Ексах», она чувствовала себя услышанной.

– Я очень благодарна проекту за трансформацию. Благодаря «Ексам» обрела уверенность в себе, почувствовала себя по-другому. Наша победа в реалити была точно заслуженной, мы ее выгрызали неустанной работой над отношениями, – признается Алена Чаринцева в YouTube-проекте «Слава+». – А еще благодаря «Ексам» я стала блогером – после проекта на меня начали подписываться люди, которым интересна наша пара.

Кастинг в новый сезон реалити «Мамо, ваш вихід!» еще продолжается! Считаете, что невестка и свекровь – самая сильная команда? Хотите разрушить миф, что это злейшие враги? И на собственном примере доказать, какими классными могут быть отношения в семье? Или, наоборот, хотите разрешить конфликты между вами? Заполняйте анкету участника

https://novy.tv/ua/casting/uvaga-vidkryto-kastyng-u-nove-realiti-shou/?fbclid=PAQ0xDSwKnx0ZleHRuA2FlbQIxMQABpzafQ2xl0SbEmxCYeFqoZWh4wgTYQtwExsQcon1Dt3KESyHTPGgozxoaJIGV_aem_nvuq6ecZFmSXQtC52WdMbQ