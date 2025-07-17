Андрей Черепущак рассказал о своих татуировках: подробности

Ведущий Нового канала рассказал, когда сделал первый рисунок на теле и остановится ли он на десяти существующих тату

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Андрей Черепущак рассказал о своих татуировках

17 июля отмечают День татуировок. Кто-то не воспринимает рисунки на теле, кто-то любит на них смотреть на других, а кто-то фанатеет от этого искусства и, раз попробовав, не может остановиться. Поклонником тату является инфлюэнсер, ведущий проекта «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале Андрей Черепущак (Галицька Діва – прим. ред.)

– У меня около десяти татуировок, – рассказывает он. – Первое тату появилось на первом курсе, когда я вырвался из дома и почувствовал свободу, как говорится. В моей компании появилась подруга, которая сказала, что едет делать тату. Недолго думая, я решил ехать с ней. Всегда очень хотелось татуировку, но я по жизни боюсь всего нового. А тут еще и понимание, что это навсегда и потом не избавиться. Все же поехал, за 10 минут выбрал рисунок и набил слово на руке. Признаю, это было необдуманно, и сейчас я бы его вывел, но пока этого не делаю. Первый блин получился комом.

Со временем у Андрея появлялись и другие рисунки на теле.

– У меня была подруга, которая делала папу. В какой-то момент она решила мне экспериментировать. Я был бесстрашный, и так появилось еще несколько маленьких тату, – делится Черепущак. – Мне нравятся парные татуировки на двух руках – это символы, римские цифры, даты рождения моих родителей. На левой руке – мама, на правой – папа. Также имею и большие татуировки. Например, пионы и розы на груди. На мой взгляд, это самые лучшие цветы. Поэтому решил их набить. С тех пор говорю, что я просыпаюсь в саду на клумбе. Есть еще два тату в интимном месте (улыбается).

– Татуировка – это наркотик. Когда я только начал, мне хотелось делать их каждую неделю, – говорит ведущий. – Но все равно останавливаю себя и обдумываю. Думаю, точно сделаю еще, но пока на паузе. Каждая татуировка многое для меня значит, и в нее что-то вложено. Чего-то необдуманного, кроме того самого первого студенческого, не было.

Смотрите первый сезон реалити «Мамо, ваш вихід» на YouTube-канале Нового. А также заполняйте анкету на кастинг второго сезона «Мамо, ваш вихід!» на сайте телеканала (по ссылке):

https://novy.tv/ua/casting/uvaga-vidkryto-kastyng-u-nove-realiti-shou/