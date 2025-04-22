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«Вытащила ее из депрессии»: как трагедия сплотила участниц реалити «Мамо, ваш вихід!»

«Вытащила ее из депрессии»: как трагедия сплотила участниц реалити «Мамо, ваш вихід!»

Звезды-тиктокеры стали героинями третьей недели реалити об отношениях свекровей и невесток на Новом канале и рассказали о трагедии, которая сделала их семью еще крепче

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Свекровь – лучшая подруга или суровый командир? На третьей неделе реалити «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале зрителей ждет просто блокбастерный состав участниц. За тиару и денежный приз будут бороться: яркая тату-мастер без комплексов Юля и ее скромная свекровь Инна, бескомпромиссная свекровь-командир Елена и ее невестка Светлана, которую зрители Нового канала знают благодаря участию в реалити «Екси-2», девушка блогера-миллионника Рита и ее свекровь Елена, а также популярные тиктокеры – свекровь Светлана и ее невестка Снежана. Их дом в Бузовой под Киевом сгорел во время оккупации в марте 2022 года – семья потеряла все. Эта трагедия лишь укрепила связь между женщинами.

– Считается, что свекровь и невестка – это заклятые враги, но мы ломаем эти стереотипы. С моей свекровью мы лучшие подружки. У нас за шесть лет не было ни одного конфликта, – говорит Снежана. – Наконец-то на телевидении запустили проект, созданный будто специально под нас. Хотим, чтобы вся страна увидела, что мы реальные невестка и свекровь. И действительно дружим.

«Вытащила ее из депрессии»: как трагедия сплотила участниц реалити «Мамо, ваш вихід!»

Когда началось полномасштабное вторжение, семья лишилась дома.

– Раньше мы жили вместе, у нас был трехэтажный дом на 240 квадратов. До полномасштабного вторжения жили в селе Бузово под Киевом. В марте 2022 года все было разрушено. Наше село попало в оккупацию, было попадание в наш дом, начался пожар, – вспоминает Светлана. – Когда это произошло, нас дома не было: 24 февраля мы выехали на Закарпатье. Наш дом на самой трассе, и мы понимали, что может быть. Когда я узнала, что произошло, не хотела вставать с кровати, пребывала в депрессии. Осознавала – мы остались на улице.

Снежа стала для Светланы настоящей опорой, всячески пыталась вытащить ее из депрессии и предложила создать совместное видео в TikTok.

– Наш дом был большой, поэтому семьи жили на разных этажах, а у дочери Елиночки даже была отдельная комната. В доме свекров хватало места для всех. Но, к сожалению, нам не повезло, – с грустью говорит Снежана. – Я начала вытаскивать свекровь из депрессии, потому что видела, что та долго так не продержится. Она мне, как мама, я не могла ее не поддержать. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но понимала: нужно брать себя в руки и работать.

«Вытащила ее из депрессии»: как трагедия сплотила участниц реалити «Мамо, ваш вихід!»

Поэтому женщины начали снимать шутливые ролики на тему невестки-свекрови и выкладывать их в TikTok. И уже первое видео набрало множество просмотров!

– Я поняла, что жизнь продолжается, – говорит Светлана. – Когда Снежана предложила снять первое видео и оно «залетело», мы начали снимать еще.

Не пропустите новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» с понедельника по четверг в 18:00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!

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