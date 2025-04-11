«Там нужно выпрыгивать из штанов»: Галицька Діва – о шоу на Новом канале

Ведущий яркого реалити об отношениях свекровей и невесток «Мамо, ваш вихід!», который выходит на Новом канале с понедельника по четверг в 18:00, рассказал о первом шаге в телевизионной карьере, благодаря которому его пригласили на кастинг ведущих

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Андрей Черепущак, известный как Галицька Діва, – ведущий и комментатор одного из рейтинговых шоу на украинском телевидении, которое каждый вечер собирает у экранов тысячи зрителей. Реалити «Мамо, ваш вихід!» откровенно показывает, какими бывают отношения между невестками и свекровями, а искренность, харизма и чувство юмора ведущего дополняют этот проект. Но немногие знают, что путь на телевидение для Галицької Діви начался с большого стресса – участия в шоу «Хто зверху?»

– «Хто зверху?» – отличная программа, но мое участие в ней было ужасным. Я впервые попал на такое шоу, был очень скован, потому что не понимал, как работает эта система, – говорит Андрей Черепущак в YouTube-проекте «Розмова». – Сейчас я уже знаю, что там нужно делать – быть очень активным: выпрыгивать из штанов, чтобы потом тебя вставили в кадр (смеется). Я не знал этого. Если бы пошел на «Хто зверху?» сейчас, вел бы себя не так, но тогда я был суперзакрытый и скромный. Для меня это стало стрессом, честно говорю.

Но именно после этих съемок Андрея пригласили на тракты, которые стали началом чего-то гораздо большего.

– После этой программы мне позвонили с Нового канала. Это был Игорь Новинчук, в народе Богдан Богданович. И он меня пригласил на тракты. Я тогда еще не знал, что это, оказалось, это такой кастинг на нового ведущего, – поделился Андрей Черепущак. – И все после «Хто зверху?», где я был очень скромный и скованный, поэтому не поверил, спрашиваю: «Это какой-то прикол?» А Богдан Богданович говорит: «Наша задача – тебя раскрыть». Я положил трубку, меня начало сильно трясти, это был выход из зоны комфорта, где надо кому-то доказать, что ты классный. А я этого ужасно не люблю. Когда включается камера и просят рассказать о себе – даже не помню, как меня зовут. Но на тракты поехал (улыбается).

Не пропустите новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» с понедельника по четверг в 18:00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!