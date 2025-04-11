Новый каналМамо ваш вихідНовости

«Там нужно выпрыгивать из штанов»: Галицька Діва – о шоу на Новом канале

«Там нужно выпрыгивать из штанов»: Галицька Діва – о шоу на Новом канале

Ведущий яркого реалити об отношениях свекровей и невесток «Мамо, ваш вихід!», который выходит на Новом канале с понедельника по четверг в 18:00, рассказал о первом шаге в телевизионной карьере, благодаря которому его пригласили на кастинг ведущих

«Будем проводить семейную терапию»: реалити «Мамо, ваш вихід!» спасло семью от развода

Cейчас смотрят

Андрей Черепущак, известный как Галицька Діва, – ведущий и комментатор одного из рейтинговых шоу на украинском телевидении, которое каждый вечер собирает у экранов тысячи зрителей. Реалити «Мамо, ваш вихід!» откровенно показывает, какими бывают отношения между невестками и свекровями, а искренность, харизма и чувство юмора ведущего дополняют этот проект. Но немногие знают, что путь на телевидение для Галицької Діви начался с большого стресса – участия в шоу «Хто зверху?»

– «Хто зверху?» – отличная программа, но мое участие в ней было ужасным. Я впервые попал на такое шоу, был очень скован, потому что не понимал, как работает эта система, – говорит Андрей Черепущак в YouTube-проекте «Розмова». – Сейчас я уже знаю, что там нужно делать – быть очень активным: выпрыгивать из штанов, чтобы потом тебя вставили в кадр (смеется). Я не знал этого. Если бы пошел на «Хто зверху?» сейчас, вел бы себя не так, но тогда я был суперзакрытый и скромный. Для меня это стало стрессом, честно говорю.

«Там нужно выпрыгивать из штанов»: Галицька Діва – о шоу на Новом канале

Но именно после этих съемок Андрея пригласили на тракты, которые стали началом чего-то гораздо большего.

– После этой программы мне позвонили с Нового канала. Это был Игорь Новинчук, в народе Богдан Богданович. И он меня пригласил на тракты. Я тогда еще не знал, что это, оказалось, это такой кастинг на нового ведущего, – поделился Андрей Черепущак. – И все после «Хто зверху?», где я был очень скромный и скованный, поэтому не поверил, спрашиваю: «Это какой-то прикол?» А Богдан Богданович говорит: «Наша задача – тебя раскрыть». Я положил трубку, меня начало сильно трясти, это был выход из зоны комфорта, где надо кому-то доказать, что ты классный. А я этого ужасно не люблю. Когда включается камера и просят рассказать о себе – даже не помню, как меня зовут. Но на тракты поехал (улыбается).

Не пропустите новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» с понедельника по четверг в 18:00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!

мамо ваш вихід новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь