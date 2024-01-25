«УніверCheck» у новому форматі: Олександр Педан готує сезон про коледжі

Ведущий Improv Live Show и Пан Судья в шоу «Хто зверху?» (Новый канал) провел детальный анализ своего YouTube-проекта с помощью искусственного интеллекта

Образовательный тревел «УніверCheck» начался с того, что ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан решил помочь дочери Лере с выбором университета. Но даже после ее поступления в УКУ съемки не завершились. И так появился второй сезон, в котором рассказывают о разных профессиях. После детального анализа первых выпусков YouTube-проекта с помощью искусственного интеллекта семейство Педан готовится выпустить новый сезон! Правда, теперь «УніверCheck» получил другое название и формат.

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– У нас будет третий сезон, но с названием «КоледжCheck». Если ваш ребенок является абитуриентом и посматривает в сторону высшего образования – смотрите «УніверCheck». Там все о профессиях, которые можно получить, – в каких университетах, какие у них общежития и т.д. – рассказывает Александр Педан в подкасте «Медіуми». – Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что одним из приоритетов в работе МОН при его каденции станет развитие профессионально-технического образования, профессиональных колледжей. У него есть амбициозные планы: до 50% молодежи направить в профессиональное образование, чтобы те, цитирую, «овладели хорошей качественной профессией».

Задача проекта – показать, что Украина имеет право быть изображённой на карте качественных, образовательных возможностей мира и заслуженно конкурирует с зарубежными высшими учебными заведениями, а также раскрыть уровень и продемонстрировать важность профессионально-технического образования, в частности во время полномасштабного вторжения. Важно помочь будущим абитуриентам – ученикам 9-11 классов – найти именно «свое» учебное заведение и будущее в Украине.

– Будем рассказывать о специальностях, которые можно получить в колледжах, и раскрывать всю «кухню». Сколько нужно учиться на разные специальности? Как? В каких условиях? Какие общежития? Сколько это стоит? Дальше очень важный пункт: куда вы можете пойти работать либо во время учебы, либо после – мы покажем эти компании. В начале у нас будет всего шесть выпусков. Половина технических, еще один кулинарный, – объясняет Педан. – Колледж хорош тем, что ты за эти два года еще во время школы можешь определиться, твоя ли специальность. Это «нащупабельно», понимаете? Сразу же пробуешь.

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Александр добавил, что дочь-студентка Лера останется его соведущей и в третьем сезоне.

– К тому же мы провели очень детальный анализ проекта «УніверCheck» вместе с украинской компанией Wantent. Они изучают информацию с помощью искусственного интеллекта и реакции человека по физиогномике. При анализе первого сезона наша целевая аудитория садилась перед экранами, смотрела видео, а камера сканировала их лица, – говорит ведущий Нового каналу. – И у нас был очень классный отзыв именно о Лере. Оказалось, что для зрителей я в определенные моменты – кринжатина (улыбается). Мои шутки классно заходят родителям, но не подросткам. Поэтому Лера является основным ведущим второго сезона «УніверCheck». Я ей просто помогаю.