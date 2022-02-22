Валентин Михиенко – о ЧП на концерте

Участник Improv Live Show, которое с 10 марта покажет Новый канал, вспомнил самый приятный момент с гастрольного концерта

Improv Live Show полюбился многим зрителям. Третий сезон проекта стартует на Новом канале 10 марта. Кроме телевизионной версии, импровизаторы дают живые концерты. И не только в столице! Ездят по разным уголкам нашей страны и делятся энергетикой с поклонниками. В благодарность зрители иногда устраивают парням сюрпризы. О самом ярком рассказал участник шоу Валентин Михиенко.

– Когда-то мы выступали с концертом в Харькове, – вспоминает он. – Ребята из нашего фан-клуба заранее договорились, принесли пачку бумаги, ручки и раздали людям в зале. Зрители написали нам пожелания, нарисовали сердечки, еще кучу разных приятностей. И сделали из этих листиков самолетики. У нас есть традиция: на каждом концерте мы выбираем одно слово или словосочетание, и перед каждой импровизацией, чтобы настроиться и больше прочувствовать зал, кричим вместе: «Три, два, один и – это слово». И вот в Харькове мы идем по привычному плану, но в этот момент весь зал бросает в нас самолетики! Прикиньте, стоишь на сцене, не ожидаешь подвоха, а из зала летит огромное количество самолетиков из бумаги. Да еще и с пожеланиями. Очень круто! Помню, что потом мы на сцене с помощью этих презентов выбирали, кто будет играть в импровизации. Запомнил этот концерт навсегда!

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Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет с 10 марта. Не пропустите взрыв юмора и импровизаций!