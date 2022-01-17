Упрямство и искренность: чему Александр Педан учится у сына

Какие уроки усваивает ведущий Нового канала, глядя на пятилетнего Марика

Примерный папа и ведущий Нового канала Александр Педан все свободное время пытается проводить с детьми. Разделяет все их интересы, учит чему-то новому и даже учится у них сам. Он откровенно рассказал, какие уроки ему дает пятилетний сын Марик. Лучшего учителя и не придумаешь!

Упрямство

– Мне очень нравится эта черта, – признается Педан. – Сын, если за что-то берется, доводит до конца. Также если ты ему что-то пообещал, то должен об этом помнить и выполнять. Он не боится напоминать. К тому же не в грубой форме, а довольно деликатно. У нас есть золотое правило в семье: не обманывать. Он быстро это понял и соблюдает. Поэтому, наверное, и контролирует все обещания. Бывает, я что-то просто забуду, а он сразу: «Папа, ты меня обманываешь. Ты не сделал то и то». Это круто!

Ответственность

– Он сейчас очень повзрослел. Изменения происходят прямо на глазах, – говорит ведущий Improv Live Show. – Марик учится убирать за собой. Также он очень по-взрослому и с упорством относится к своим занятиям. Сын ходит на скалодром и танцы. Помню, что однажды на танцы должен был приехать оператор, чтобы снять видео. Марик об этом услышал и расстроился. Мы расспросили, в чем дело. «Я просто не до конца выучил танец, и мне немного стыдно», – признался сын. Ну такая милота!

Искренность и позитив

– Марик всегда берет позитивом. Нам нужно поучиться этому у детей, – отмечает Александр. – Такое время пришло, что мы привыкли требовать определенные вещи, ставить задачи, а не просить. А он может это так легко и искренне делать. А его ямочка на щеке, улыбка… Нельзя отказать. И поэтому когда ты для него что-нибудь делаешь, то делаешь с максимальным удовольствием.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Романом Мищеряковым, Валентином Михенко и Владимиром Шумко смотрите уже весной на Новом канале! Будет фейерверк юмора и позитива!