«Она взорвалась в комнате!»: Злата Огневич – о новогоднем «сюрпризе»

За кулисами Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, певица рассказала об опасном инциденте в новогодние праздники

Бенгальские огни под бой курантов – красивая традиция. Если, конечно, соблюдать правила безопасности. Но, к сожалению, это не единственное пиротехническое развлечение на праздники. Во время съемок Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, певица Злата Огневич вспомнила опасную историю из детства.

– Когда-то в новогодние праздники к нам в дом влетела огромная петарда, – вспоминает артистка. – Она пробила двойные пластиковые окна и взорвалась в комнате. Папа ничего не понял, потому что в этот момент смотрел очередной фильм про войну, он любит такое, и подумал, что это просто разорвался снаряд в телевизоре. Когда пошел дым, и стало вонять на всю квартиру, мы заподозрили неладное. И когда забежали в комнату с петардой, поняли, что на самом деле произошло.

Сейчас же новогодние ночи певицы чаще всего проходят на работе.

– Практически каждый год я встречаю Новый год на сцене, – рассказывает Злата Огневич. – Для меня это действительно важно. Верю во фразу: «Где Новый год встретишь, там его и проведешь».

Improv Live Show вместе с ведущим Александром Педаном и крутыми импровизаторами Ромой Мищеряковым, Владимиром Шумко и Валентином Михиенко Новый канал покажет уже весной 2022-го года.