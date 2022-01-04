«Я испортила всем Новый год»: Даша Петрожицкая – о подарке для друзей
Во время съемок Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, известная актриса вспомнила оригинальный сюрприз, который устроила для своих близких людей
Новогодние чудеса, как правило, случаются незапланированно. А ради эмоций близких можно им и немного помочь. Так в прошлом году сделала актриса сериала «Дримтим», который покажет Новый канал, Даша Петрожицкая.
– Я не могу сказать, что как-то по-особому праздную Новый год. Последние годы встречаю его с самыми близкими – сестрой и лучшим другом, – рассказала она за кулисами Improv Live Show. – В прошлом году я испортила им праздник. В 12 часов пробили куранты, мы подожгли бумажки с желаниями, бросили в шампанское, выпили, а потом обменивались подарки. Я предупредила, что буду дарить последней, потому что своим подарком испорчу всем новогоднюю ночь.
Удивленные друзья не понимали, что задумала креативная актриса, но, конечно, были заинтригованы.
– Я подарила нам путешествие в Египет! И все бы ничего, но вылет был в 10 утра 1 января, – с улыбкой поделилась Даша Петрожицкая. – Новогодняя ночь была испорчена, потому что все начали собирать вещи и настраиваться на отдых. Правда, я немного «спалилась», когда 30 декабря заставила всех делать тестирование на коронавирус, аргументируя тем, что плохо себя чувствую. Они поверили, но только до того момента, пока я не попросила результаты на английском языке и с QR-кодом. Они догадались о моем плане, но молчали до последнего.
Improv Live Show вместе с ведущим Александром Педаном и классными импровизаторами Ромой Мищеряковым, Валентином Михиенко и Владимиром Шумко Новый канал покажет весной 2022 года.