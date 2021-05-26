У Алены Шоптенко перед выходом на сцену украли бюстгальтер

О розыгрыше от коллег хореограф рассказала за кулисами Improv Live Show

Каждый вторник Новый канал показывает Improv Live Show, где четыре импровизатора и звездные гости доводят зрителей до слез от смеха. Во время съемок шоу украинские знаменитости рассказывали о самых ярких розыгрышах в их жизни. Не обошлось без пикантных историй.

– Меня очень часто разыгрывали, забирая вещи, которые очень нужны и важны в определенный момент. Это довольно распространенная штука среди танцовщиков, – поделилась за кулисами хореограф Елена Шоптенко. – Как-то перед выступлением поняла, что мне не хватает важного элемента костюма – бюстгальтера. Я долго его искала и нервничала. Честно говоря, думала, что буду танцевать без него (смеется). Но потом, почти в последний момент, мне вернули «пропажу». Я успела его надеть и нормально выступить.

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На сцене Improv Live Show был настоящий хореографическо-юмористический взрыв, ведь участие в выпуске вместе с Еленой Шоптенко приняли Влад Яма и Евгений Кот. Полный выпуск смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие порции импровизаций включайте во вторник в 20:00 в эфире телеканала.