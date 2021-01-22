Диджитал-тренды 2021 от Александра Педана

Ведущий Нового канала дал советы относительно актуализации контента в социальных сетях

Ведущий Improv Live Show Александр Педан уже долгие годы довольно успешно ведет свои социальные сети. Только на его Instagram подписано 640 тысяч пользователей. Он регулярно исследует тенденции и новинки в сфере диджитал, чтобы его контент оставался актуальным. Недавно Саша ознакомился с маркетинговыми исследованиями компаний Hubspot и Talkwalker и почерпнул для себя много полезной информации. Поэтому Александр Педан уже распланировал свой контент и направления работы в 2021 году:

– Это очень круто, когда ты можешь не просто дурковать в социальных сетях. У меня очень живо начал заходить, контент, который несет полезную информацию: советы, рецепты, мой досид. Одной из основных тем, которая будет освещаться на моих страницах, это отношения родителей и детей. Пользователи просят делиться опытом моего отцовства. И самое главное, что будет больше контента со съемок Нового канала, потому что людям интересно знать о моих проектах – Improv Live Show и «Эксы». Также я не буду забывать о спорте, тревел и мои социальные инициативы.

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Также Александр Педан решил поделиться и с другими актуальными диджитал-трендами на 2021.

User generated content

– В 2021-м маркетологи производят не контент, а инструменты для его создания пользователями: шаблоны, маски, интерактивные игры. Вспомните #педанaway – сторис и посты делали ВЫ, когда мне просто стоило дать задание. Если рассмотреть более масштабные примеры, то такие компании как @apple или @starbucks наполняют свой Instagram сугубо тем контентом, который создают пользователи: фотки, сделанные на айфон или стаканчик вашего латте в руках. Когда вы делаете фотку и помечаете бренд, это и есть UGC.

Remixing

– В условиях локдауна, при ограничении возможности выйти из своего жилья, вернулись разнообразные челленджи. Например, челленджи в Tik Tok. Или вспомните различные Insta-вызовы #PillowChallenge или #фешнтрешн, Ice Bucket Challenge. По сути, они существовали уже давно, но пиковую популярность приобрели во время карантина.

Интерактивный видеоконтент

– В условиях 2020-го видеоконтент набрал еще больших оборотов как имитация живого и более близкого общения:

Ask Video (в народе говорят вопрос/ответ)

15-секундные видео в ленте. Это тренд, который происходит из Tik Tok. Кстати, скоро в украинском Instagram наконец станет доступным прототип Ток Tok – Reels. Слышали об этом?

Прямые эфиры (с начала 2020 годы просмотры прямых эфиров увеличились на 50%! Популярность этого формата также будет актуальной в 2021-м). Хотя, как по мне, их уже давно никто не смотрит (

Memetic Media

На смену емодзи и гифкам пришли мемы. За последний год упоминания мемов выросли с 19,8 млн до 28 млн (пик – в апреле 2020 г.). Все мы любим немного посидеть в мем-пабликах????

Conversational Marketing

– В 2021-м следует помнить о:

*Двусторонней коммуникации. Фидбэк, обсуждения, споры являются признаком активной аудитории.

*Выращивании своего комьюнити – объединении на странице единомышленников.

*Честности в коммуникации

*Трендах на коллаборации