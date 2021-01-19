ТОП точек для сноубордистов в Карпатах от Александра Педана

Ведущий Improv Live Show рассказал, где можно покататься в Украине

С приходом заснеженной зимы сноубордисты и лыжники сразу ринулись искать лучшие места для катания. Но локдаун ограничил украинцев только родными Карпатами. И чтобы покататься классно и не за все деньги мира, надо знать правильные места. Именно поэтому Александр Педан решил поделиться своими топовыми точками для сноубордистов в Карпатах.

Славское

– Трассы на горе Тростян – первые в Украине. Здесь тренировалась сборная по биатлону еще с советских времен. Роскошная гора! Да, там есть полтора подъемника. Остальные – это бугель, который начинающим сноубордистам не очень подходит. Но склоны ???? и адекватные цены. В отеле средняя стоимость проживания – 300-400 грн с завтраком. Подъемники – в пять раз дешевле, чем в Буковеле. И можно арендовать снаряжение.

Пилипец-Подобовец

– Два села, которые находятся рядом. В обоих подъемники с выходом на гору Гемба. Есть жилье на любой вкус – от гранд-отеля «Пилипец» со СПА до дома, в котором мы жили. Домик владельца, как маленькие европейские отельчики семейного типа. Там очень вкусное двухразовое питание, хотя уже после завтрака не можешь встать. Сутки с человека – 400 грн. Мне кажется, дешевле не найти. Сейчас там еще немного досыплет снега, и будет где разогнаться – как начинающим, так и продвинутым. Еще есть опция – покататься на ратрак – вверх тебя везут за 100 грн, или даже на снегоходах – 250 грн. А виды такие, что просто дух захватывает!

Свои последние покатушки Александр Педан провел именно в Пилипце-Подобовце. Там новоканальский экстремал искал трассу для фрирайда.

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– Там катался по такому же снегу, за которым год назад летал 10 тысяч километров. Это украинская Япония. Единственное, что стоит помнить: горы – это горы. Мы катались с лавинным снаряжением, со всей защитой. И прежде чем лезть на гору, которую вы не знаете, надо хотя бы почитать об этом или взять с собой гида, – посоветовал ведущий.