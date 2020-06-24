Евгений Кошевой рассказал о беременности жены и своей ревности

Ведущий Improv Live Show (Новый канал) вспомнил, как узнал, что станет папой

Есть в шоу-бизнесе редкий вид пар – «не разлей вода». По ним можно снимать фильмы о вечной любви и счастье. Одна из таких – Евгений и Ксения Кошевые. Вместе супруги больше 13 лет. В интервью Маше Ефросининой для «Экзамена на откровенность» Евгений вспомнил, как узнал о первой беременности супруги.

– Жили мы на съемной квартире на левом берегу Киева. После очередных гастролей Ксения вернулась из Греции, сделала тест, пришла с утра и говорит: «Я – беременна»! – рассказал ведущий Improv Live Show – проекта, который снимает Новый канал. – «Молодец», – ответил я, развернулся на другой бок и стал спать дальше. Потом проснулся и спросил: «Мне не приснилось?» Оказалось – нет. Тогда я сказал, что буду обеспечивать нас.

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Ради семейного счастья Ксения оставила любимую работу в известном украинском шоу-балете.

– Понимал, что лишаю ее одного из самого дорого, что у нее было в жизни, – признается Кошевой. – Но если она носит моего ребенка, то какие могут быть прикосновения другого мужчины? У меня не укладывалось это в голове. Не мог себе это представить. Я очень ревнивый мужчина.

Сейчас супруги воспитывают двух дочерей – Варвару и Серафиму. Кстати, Варя также отменно чувствует себя на сцене, как и ее звездный папа в Improv Live Show – которое вы можете посмотреть на сайте Нового канала.