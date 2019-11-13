Елена Кравец рассказала о своем первом свидании

Елена Кравец 17 лет состоит в браке с Сергеем Кравцом. Пару свел юмор – они познакомились в Студии «Квартал 95». Служебный роман перерос в крепкую семью.

Все эти годы их личная жизнь не была публичной. Но сегодня из-за Елены Кравец разразился любовный скандал! Ведущая стала гостьей программы Improv Live Show на Новом канале. По иронии судьбы, примерной жене и матери досталась роль женщины, которая крутит роман с двумя парнями сразу. Обман раскрылся в импровизации ток-шоу, где гости и комики отвечают словами, которые начинаются на одну букву. А Лене пришлось выкручиваться из щекотливой ситуации.

Хорошо, что импровизация – всего лишь игра. Елена Кравец не ходила на свидания с несколькими парнями параллельно. Но скандальная сценка навеяла на актрису воспоминания о важном в ее жизни рандеву.

– Первого свидания в традиционном формате толком и не было, – рассказала актриса Новому каналу. – В те времена романтические встречи у нас как-то были не в почете. Денег всегда не хватало, да и кафе в нашем микрорайоне тоже было немного. Зато мне очень запомнилось свидание с мужем, которое случилось четыре месяца назад. Именно тогда мы решили ввести семейную традицию – вечер пятницы посвящать себе. Мы позаимствовали ее у Сережиных знакомых, у которых восемь детей.

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Что вам сказать? Семейная идиллия как она есть. Это настоящая радость – сохранить романтические отношения между супругами даже через столько лет… и детей. Берем пример! И выделяем один вечер в неделю для любимых людей.

Improv Live Show – каждую среду в 21:00 на Новом канале