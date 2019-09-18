История любви Екатерины Кухар закончилась порванными штанами

Что будет, если на одной сцене сойдутся звезды балета, самый сильный человек мира и известный певец? Получится новый выпуск Improv Live Show с Екатериной Кухар, Александром Стояновым, Василием Вирастюком и MELOVIN на Новом канале.

Что только не происходит на сцене проекта! Комиков и селебритиз разрисовывают, измазывают едой и даже бьют током! Если к таким издержкам профессии актеры готовы, то внезапные казусы способны выбить их из колеи.

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Так случилось в импровизации «История любви», где комики вживаются в роль известной пары и смешно обыгрывают историю их знакомства. В этот раз под раздачу попали балерина Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов.

– Первая встреча произошла в балетном зале, – поделился Александр. – Екатерина стояла возле окна, а я подумал – «Женщина из моих снов!» Подхожу к Кате и начинаю медленно отжиматься.

– Я становлюсь в первую позицию, и тут… он! – дополнила историю Екатерина Кухар. – И я не понимаю, почему Саша перекрывает мне зеркало и делает всякие отжимания! Всем видом пыталась намекнуть ему отойти.

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Звездную пару сыграли Владимир Шумко и Роман Мищеряков. Вова так вжился в образ балерины, что попробовал станцевать «Лебединое озеро». И во время балетных па у него прямо на сцене… лопнули штаны. Ну, не танцор Вова, не танцор… От такой импровизации у Екатерины Кухар, Александра Стоянова и ведущего Евгения Кошевого случилась настоящая истерика от смеха.

Казус с Владимиром Шумко навеял на гостей Improv Live Show воспоминания о профессиональных инцидентах.

– Однажды в Херсоне я крикнул в зал: Харьков! – рассказал певец MELOVIN. – А потом быстро исправился: «Харьков я кричал вчера, а сегодня крикну «Херсон!»

– Последний случай был во Франции, – вспомнила Екатерина Кухар. – Я танцевала Жизель. Там есть такая сцена, когда графиня Матильда дарит Жизели кулон в знак признательности. И вот мы танцуем на сцене Парижа, я выхожу, склоняю голову. В этот момент она должна надеть на меня это украшение. И слышу: «Кулона нет, нет подвески, что делать»? Я понимаю, что нужно спасать ситуацию. Вижу, что у человека паника, она просто не понимает, как поступить. Заметила у нее на перчатках большой красный перстень. Говорю ей, естественно не открывая рта: «Давай мне перстень». Она его мне и подарила. Пришлось переделывать под перстень всю дальнейшую историю.

Так как проект не предполагает сценария, никто не знает, куда заведет героев и звезд импровизация. Вот и Шумко пришлось доигрывать роль Екатерины Кухар в дырявых штанах.

Improv Live Show – каждую среду в 21:00 на Новом канале