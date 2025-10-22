Я ни с кем не говорю с утра: Даша Астафьева о том, как проходят съемки шоу Хто знає

Звезда квиз-шоу на Новом канале максимально концентрировалась в съемочный период и ни с кем не общалась утром перед стартом

Даже в безумном ритме телевидения главное – уметь найти момент для себя. Ведущая «Хто знає?» (Новый канал) Даша Астафьева ловит минуты отдыха, пока стилисты работают над изменением образа. Но перерыв на съемочной площадке квиз-шоу, свежие выпуски которого выходят каждый вторник в 20:00 на Новом, становился передышкой от самих съемок, отмечает знаменитость. Чем же Даша Астафьева занималась в это время?

– Я звонила по своим делам, корректировала процесс записи в нашем книжном приложении Underbooks, отвечала на сообщения, разговаривала по телефону с родными, потому что утром еще перед первым этапом съемки не могу ни с кем общаться. А еще пыталась настроиться на следующую съемку, слушала аудиокниги, листала ленту в Instagram. Так что удавалось немного отдохнуть, – делится Даша. – Я всегда концентрировалась в съемочный период. Старалась посмотреть интересующие меня факты и добавить в своей голове к тем, которые нам отдавала сценарная команда.

А еще ведущая «Хто знає?» любит удивлять друзей и семью, когда они все вместе собираются дома.

– Делюсь статистикой из шоу, у меня даже записаны эти факты. И всем действительно интересно! – рассказывает звезда. – Раскрою секрет: когда готовилась к шоу, дома непрерывно играла со всеми. Встречала кого-нибудь из родных и начинала читать вопросы и оглашать варианты ответов. Это у нас уже, знаете ли, святое (улыбается). Поэтому очень радуюсь, что имею возможность немного и поучиться, и узнать новое, и развлечь родных.

