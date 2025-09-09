Вася Байдак рассказал, как проводит время с любимой: подробности

Известный украинский стендапер, ставший участником нового выпуска шоу «Хто знає?» на Новом канале, рассказал, как проводит время с любимой

«Взвешивала людей, продавала шоколадки, была кассиром в пиццерии»: как ZLATA OGNEVICH зарабатывала первые карманные деньги

Cейчас смотрят

Вася Байдак рассказал о вещах, которые приносят ему счастье

Кто-то считает, что любовь – это широкие жесты и невероятные сюрпризы, а для кого-то магия романтики кроется в простых моментах рядом с близким человеком. Известный украинский стендапер Вася Байдак редко делится подробностями личной жизни, но во время съемок выпуска шоу «Хто знає?» на Новом канале он рассказал, что именно делает его по-настоящему счастливым и как он проводит время с женой.

– Я люблю вкусно поесть, особенно – суперсырный попкорн в кинотеатре. Поэтому еда быстро делает меня счастливым, – смеется Вася Байдак. – Еще я счастлив, когда наблюдаю за тем, как моя кошка Чуча прыгает за мышкой. Чуча у нас живет уже три года, мы взяли ее с улицы в Харькове еще в начале вторжения. И не менее важно, чтобы испытывать счастье, – это поспать! И провести кайфово время с женой.

Что же касается отношений с любимой, здесь комик уверен: секрет в том, чтобы любую обыденность превращать в маленький праздник.

– Мы стараемся сделать так, чтобы все время вместе проводить с кайфом. Это главное. Какие-то сюрпризы друг другу делаем постоянно, – говорит Вася Байдак. – Но на самом деле для нас нет ничего более кайфового, чем просто прекрасно провести вечер – съесть что-нибудь вкусное, вместе выпить кофе, посмотреть классный фильм, лечь спать. Это действительно простая рутина, но важно ценить именно такие моменты, потому что это и есть романтика.

Смотрите «Хто знає?» с ведущей Дашей Астафьевой, капитанами Владимиром Дантесом, Фимой Константиновским каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Сегодня, 9 сентября, к командам присоединятся Вася Байдак и Рома Мищеряков. Но кто победит?