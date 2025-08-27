Виталина Библив рассказала, как заработала первые деньги: подробности

Новый каналХто знає?Новости

Актриса сериалов Нового канала «Будиночок на щастя» и «Сім’я по неділях» стала участницей премьерного выпуска квиз-шоу «Хто знає?», которое будут показывать на Новом каждый вторник в 20:00. В перерыве между съемками Виталина Библив вспомнила интересный факт из детства

«Это больше, чем просто шоу»: Владимир Дантес и Даша Астафьева – о втором сезоне «Хто знає?»

Виталина Библив рассказала о том, как заработала свои первые деньги: подробности

Воспоминание о первых заработанных деньгах способно остаться в памяти на всю жизнь. Ведь несколько мелких монет или даже купюр кажутся ребенку огромным богатством. У кого-то эти деньги появляются благодаря домашним делам: помог маме убрать комнату или погладить вещи – получил на конфеты. Кому-то платят за хорошие оценки, а кто-то помогает по хозяйству родственникам или соседям. Актриса сериалов Нового канала «Будиночок на щастя» и «Сім’я по неділях» Виталина Библив вспоминает, что свой первый серьезный заработок получила, когда продавала урожай из бабушкиного сада и огорода.

– Первый заработок в детстве – это, конечно, рассказать стихи или спеть колядки (смеется). А вот уже осознано, когда ты понимаешь: чтобы иметь деньги, нужно сделать ту или иную работу, было чуть позже, у бабушки в селе, – вспоминает актриса Виталина Библив. – Например, залезть на вишню, ободрать ее, донести это ведро до трассы, развязать, аккуратно сложить из ягод горку. Дальше – сидеть и ждать, пока остановится машина и кто-то спросит: «Сколько?». И тебе еще нужно это красиво презентовать. Поэтому это первые сознательные деньги.

Для маленькой Виталины помощь бабушке была не только способом заработать первые деньги, но и проявлением любви и заботы.

– Я не воспринимала это, как работу. Скорее, как помощь бабушке, а она мне еще и отстегивала нормально, – смеется Виталина Библив. – Было два в одном, как говорится.

Детские мечты актрисы были простыми и очень искренними – без лишней роскоши или капризов.

– Мы жили в трудные времена, потому и мечтаний заоблачных не было. Возможно, хотела купить себе какие-нибудь красные колготки или собрать денег на плиссированную юбку на первое сентября, – говорит Виталина Библив, – Но обычно я всегда все деньги отдавала маме или покупала подарки кому-то. Себе почти ничего.

Смотрите премьерные выпуски «Хто знає?» с 26 августа на Новом канале! Каждый вторник в 20:00 капитаны команд Владимир Дантес и Фима Константиновский вместе со звездными гостями будут бороться за кубок победителей, а рассудит их ведущая Даша Астафьева

